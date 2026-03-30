Sedapal confirma corte de agua este 31 de marzo en 8 distritos: conoce aquí las 114 zonas afectadas y el horario de reconexión
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 31 de marzo, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
PUEDES VER: ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este 1 de abril: conoce dónde tramitarlo y quiénes acceden a este beneficio
Corte de agua este 31 de marzo: zonas afectadas y horario de reconexión, según Sedapal
Ate
- Sector 154
- Zonas afectadas: Alto Los Ángeles de Pariachi - El Mirador de Pariachi - San Francisco de Pariachi - C.P. Buena Vista - Horario: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
- Sector 154
- Zonas afectadas: Asociación San Martín de Porres - A.H. Huaycán zona N UCV 174B, 175, 176, 176B - Ampliación UCV 177, 177B Zona O - Horario: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Sector 182
- Zonas afectadas: Asociación Las Praderas de Pariachi (I, II, III y IV etapa) - Asociación Los Portales de Pariachi - Asociación El Manantial - Asociación Los Ficus de Pariachi - San Francisco de Pariachi - Asociación Los Portales de Gloria - Asociación Unión de Pariachi - Asociación 14 de Abril Esquema Pariachi - Junta Prop. Nuevo Amanecer - Asociación Los Olivos (I, II, III y IV etapa) - Asociación Las Mercedes de Ate (I, II y III etapa) - Asociación Philadelphia (II y IV etapa) - Asociación Civil Pariachi (III etapa) - El Mirador de Pariachi - Alto Los Ángeles de Pariachi - Horario: 11.00 a. m. a 11.00 p. m.
- Sector 150
- Zonas afectadas: A.H. Huaycán Zona O, P, Q - UCV 24 de Diciembre R-B6, UCV 199-196B - Ampliación 200B-200-230-231, R-B9 - A.H. Huaycán Zona Z CR-284 ALA - UCV 233-233B-233E, R-236 ALA, 233B-233E parte alta Ampliación Santa Rosa - Horario: 3.00 p. m. a 11.50 p. m.
Santa Anita
- Sector 77
- Zonas afectadas: Cooperativa Virgen de las Nieves - Las Terrazas de Santa Anita - A.H. Los Eucaliptos - A.H. Las Malvinas - Vista Alegre - Cristo Rey - Las Terrazas de Perales - Los Hijos de Perales - Cooperativa Manuel Correa - Cooperativa Santa Rosa de Quives - Urb. La Achirana I etapa - P.J. Los Perales - Horario: 2.00 p. m. a 11.50 p. m.
La Molina
- Sector 196
- Zonas afectadas: El Sol de La Molina I y II etapa - Las Lagunas de La Molina I, II y III etapa - El Mástil de la Laguna - Cuadrante: Av. Elías Aparicio, El Lindero, Av. La Molina, Av. Laguna Grande - Horario: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
Los Olivos
- Sector 84
- Zonas afectadas: A.H. San Martín - A.H. Villa Mercedes - P.J. 28 de Julio - 5 Estrellas Chavarría - Cerro El Pacífico Los Ladrilleros - 6 de Noviembre - Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores Municipales - A.H. Mártires del SUTEP - Horario: 12.00 m. a 8.00 p. m.
- Sector 80
- Zonas afectadas: Cerro Pacífico Los Ladrilleros - Los Ángeles - Asociación Las Vegas - Juan Pablo II Peregrino - Las Mercedes - Santa Cruz - Sarita Colonia - P.J. Virgen de las Mercedes - Horario: 12.00 m. a 8.00 p. m.
La Victoria
- Sector 12
- Zonas afectadas: Cercado (cuadrante Av. Grau, Av. Parinacochas, Av. 28 de Julio, Prolongación Huamanga y calles interiores) - Horario: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Sector 403
- Zonas afectadas: APV Compradores de Terrenos de Campoy - A.H. Héroes de La Breña - APV Huancayo - APV Punta de Huancayo - Asoc. San Roque de Campoy - Asoc. Los Pinos de Campoy - A.H. El Chaparral - Coop. Valle 2da etapa - Los Jardines de Campoy - Los Sauces de Campoy - Asoc. Santa Rosa - Coop. Aguas Gasificadas - Urb. Campoy - La Libertad - Las Flores de Campoy - Villa Los Andes - Asoc. Villa Talavera Campoy - 3 de Mayo - Alta Paloma - Testigos de Jehová - La Vizcachera - Oasis de Campoy - Asoc. La Floresta de Campoy - área_CR_131 - Urb. Lotización Campoy 2da etapa - Horario: 8.00 a. m. a 11.55 p. m.
Chaclacayo
- Sector 157
- Zonas afectadas: Urb. El Cuadro (afecta R2, R3, R4, R5) - Horario: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
Villa María del Triunfo
- Sector 312
- Zonas afectadas: P.J. Nueva Esperanza - P.J. Virgen de Lourdes - A.H. Virgen de Lourdes (comité 10 norte, comité 13, comité 16 norte-A, comité 14 Sur, ampliación comité 2 sur) - P.I. Central Unificada Perú con Futuro - Cuadrante: Av. 26 de noviembre, Pasaje El Carmen, área libre, Jirón Canta, Jirón San Pedro, Av. Unión, Jirón Acomayo, Calle Paruro, Pasaje Los Héroes - Horario: 8.00 a. m. a 5.00 p. m.