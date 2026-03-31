Carlos Álvarez reacciona a parodia de Álvaro Paz de la Barra y genera risas: “Me está quitando la chamba”

Carlos Álvarez reacciona a su posición en encuestas y responde a polémicas del debate 2026, incluyendo su imitación de Alan García .

El panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 vuelve a tener a Carlos Álvarez en el foco mediático. El candidato de País Para Todos no solo sorprendió al ubicarse en el tercer lugar de la última encuesta de Datum, sino que también generó conversación tras sus recientes declaraciones en Canal N, donde combinó análisis político con su característico estilo ligado al humor.

Lejos de mostrarse triunfalista, el también comediante optó por un discurso que pone el peso de la decisión en los ciudadanos, marcando distancia de una postura personalista.

Carlos Álvarez responde a encuestas y polémicas tras el debate

Durante la entrevista, Álvarez fue consultado sobre su crecimiento en intención de voto y su desempeño en el debate presidencial. Sin atribuirse directamente el resultado, dejó claro que el rumbo dependerá del análisis del electorado.

“Bueno, eso es decisión del público, decisión del televidente, que puedan sopesar, valorar las propuestas. Eh, porque es importante tener criterio y, sobre todo, si queremos un Perú diferente, distinto, tenemos que aquilatar las propuestas con argumento del qué, cómo y por qué, ¿no?”, expresó.

En esa misma línea, lanzó un mensaje directo a los votantes, invitándolos a reflexionar sobre el tipo de país que desean construir.

“Porque si queremos que todo siga igual, bueno, sigan votando por los mismos. Si queremos que todo cambie, votemos por una opción diferente”, agregó.

Sus declaraciones refuerzan su intención de posicionarse como una alternativa distinta frente a las propuestas tradicionales.

La imitación de Alan García y su respuesta sin filtro

Uno de los momentos más comentados del debate presidencial fue la imitación del expresidente Alan García, lo que generó opiniones divididas sobre si este recurso era adecuado en un espacio político.

Consultado al respecto, Álvarez no evitó el tema y respondió con ironía, apelando a su trayectoria como humorista.

“Ah, bueno, no, lo que pasa…”, inició, para luego añadir con una sonrisa: “No, me está quitando la chamba, pues el candidato, ¿no? Ese ha sido mi trabajo siempre. Me pareció una muy buena imitación, así que lo felicito”.

Con esta respuesta, el candidato no solo esquivó la polémica, sino que reafirmó su identidad pública, en la que el entretenimiento y la política se entrelazan.

Durante la conversación también se abordó otra frase polémica del debate, en la que se calificó a un contendiente como “telonero de Pedro Castillo”. Álvarez contextualizó el comentario haciendo referencia a hechos del pasado político reciente.

“Ah, bueno, bueno, porque le pidió, creo, un ministerio de la producción, recuerda, Pedro Castillo”, señaló.

Su enfoque social: trabajo con comunidades en Puno

Más allá de los momentos mediáticos, el candidato aprovechó el espacio para destacar su trabajo social, especialmente en regiones del sur del país. En su intervención, puso énfasis en la situación de la niñez como una de sus principales preocupaciones.

“Y lo otro es que yo he trabajado mucho con los niños de la comunidad de Ancaca, en Puno, en Araqueri y también en Candate Ururi, en Puno. Y tuvimos ahí un lance sobre los niños del Congreso y los niños de Puno, que son los que me preocupan”, afirmó.

Con este enfoque, Álvarez buscó trasladar la conversación hacia temas estructurales, intentando equilibrar su perfil mediático con propuestas de impacto social.