¡SE ROBÓ EL SHOW! Carlos Álvarez paraliza el debate con su imitación de César Acuña y enciende las redes

Carlos Álvarez sorprende al imitar a César Acuña en debate presidencial 2026 y provoca risas con la frase “yo no quiero ser presidente”.

El debate de cara a las elecciones generales del 2026 no solo estuvo marcado por la confrontación de ideas, sino también por instantes que descolocaron a más de uno. Entre ellos, destacó la participación de Carlos Álvarez, quien decidió incorporar su conocido talento para la imitación en pleno escenario político.

En su mensaje de cierre, el candidato rompió con el tono solemne al interpretar la voz y gestos de César Acuña, generando sorpresa inmediata entre los asistentes. El momento se intensificó cuando lanzó una frase que no tardó en viralizarse:

“No sé qué hace el señor Acuña acá, porque hace una semana lo escuché en un mitin donde decía ‘yo no quiero ser presidente’”.

La intervención provocó risas y gestos de asombro tanto en el set como entre quienes seguían la transmisión. Incluso algunos de sus contrincantes no pudieron ocultar su reacción ante un instante que rompió por completo la rigidez habitual de este tipo de encuentros.

Por su parte, Acuña optó por tomar el episodio con calma y respondió con una sonrisa, dejando que el momento fluya sin confrontación. La escena quedó rápidamente instalada en redes sociales como uno de los pasajes más comentados de la jornada.