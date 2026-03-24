Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Querido youtuber QUEDA EN SHOCK al descubrir que fue AMANTE de un famoso futbolista

Temblor en Perú hoy, 24 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

IGP reveló, a través de sus redes el último sismo ocurrido en nuestro país.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Temblor en Perú hoy, 24 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Temblor en Perú hoy, 24 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP | Wapa
    Temblor en Perú hoy, 24 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Un sismo de magnitud 4.7 se registró a las 6.39 a. m., a 90 km al O de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertad. El temblor de este martes 24 de marzo del 2026 tuvo una profundidad de 39 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

    wapa.pe
    wapa.pe

    PUEDES VER: ATENCIÓN | Sedapal confirma CORTE DE AGUA este MARTES 24 de marzo por hasta 15 HORAS: conoce AQUÍ los 7 distritos afectados

    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas. Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes. Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

    Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle. Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños. Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

    ¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Central policial: 105
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas de salud en general): 113
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Bomberos: 116
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, 24 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ATENCIÓN | Sedapal confirma CORTE DE AGUA este MARTES 24 de marzo por hasta 15 HORAS: conoce AQUÍ los 7 distritos afectados

    ONPE anuncia más de 14 mil empleos temporales para Elecciones 2026: requisitos y cómo postular

    ¡Hasta 10 horas sin luz! CORTE DE SERVICIO este 24 de marzo en Lima y Callao: revisa AQUÍ si tu distrito está en la lista

    ¡ATENCIÓN DOCENTES! Gobierno confirma BONO EN MARZO con fuerte inversión estatal

    Temblor en Perú hoy, 23 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;