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Chico reality de ‘Esto es Guerra’ acaba de ser denunciado por presunta violencia sexual: Magaly Medina revela supuestas pruebas tras avance

Magaly Medina reveló que un popular chico reality, integrante de Esto es Guerra ha recibido una fuerte denuncia.

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    Chico reality de ‘Esto es Guerra’ acaba de ser denunciado por presunta violencia sexual: Magaly Medina revela supuestas pruebas tras avance
    Chico reality de ‘Esto es Guerra’ acaba de ser DENUNCIADO por presunta violencia sexual: Magaly Medina revela supuestas pruebas tras avance | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / EEG
    Chico reality de ‘Esto es Guerra’ acaba de ser denunciado por presunta violencia sexual: Magaly Medina revela supuestas pruebas tras avance

    ¡Momento alarmante! El programa 'Magaly TV La Firme' dio a conocer que uno de los integrantes de 'Esto es guerra' habría sido denunciado formalmente por una joven por presunta violencia sexual. Aunque todavía no se ha confirmado la identidad del implicado, en redes sociales ya circula el nombre de un streamer junto con supuestas pruebas que lo comprometerían seriamente.

    Señalan a exchico reality en denuncia

    Según el avance del programa emitido este lunes 30 de marzo, una joven decidió interponer una denuncia contra un streamer vinculado al reality por este grave delito. Si bien en el adelanto no se menciona quién sería, en plataformas digitales ya se han difundido versiones y material que apuntarían a un posible implicado.

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    El usuario verificado 'Cero Descenso' en X aseguró que se trataría de Piero Arenas, quien, según esa versión, habría mantenido relaciones íntimas bajo los efectos del alcohol y transmitido el hecho en vivo a través de su cuenta de Discord, permitiendo que su comunidad observe el contenido con una joven que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

    Asimismo, se indicó que un streamer conocido como Ikari Dota habría contactado a la presunta víctima para entregarle pruebas de la difusión de su contenido íntimo, ya que ella no habría tenido conocimiento de que estaba siendo grabada. En redes también se han compartido imágenes que respaldarían esta versión; sin embargo, el caso continúa en investigación y se espera que Magaly Medina confirme la identidad del denunciado o descarte la información difundida.

    Es abordado por la prensa

    En medio de una transmisión en la plataforma Kick, un reportero de 'Magaly TV La Firme' interceptó a Piero Arenas para consultarle sobre la denuncia presentada en Iquitos. Este hecho reforzaría la versión de que él sería el implicado en el caso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Chico reality de ‘Esto es Guerra’ acaba de ser denunciado por presunta violencia sexual: Magaly Medina revela supuestas pruebas tras avance
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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