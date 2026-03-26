Mario Irivarren sería 'VETADO' en Esto es guerra, según Katia Palma: "No está, ni estará"

Mario Irivarren estaría fuera d e Esto es guerra tras ampay en Argentina ; Katia Palma lanza frase clave y Onelia Molina lo fulmina con dura declaración.

No volverían a llamar a Mario Irivarren para participar en Esto es Guerra. | Composición Wapa

No volverían a llamar a Mario Irivarren para participar en Esto es Guerra. | Composición Wapa

El escándalo protagonizado por Mario Irivarren tras la difusión de imágenes comprometedoras en Argentina sigue generando consecuencias. Luego del ampay en el que se le ve besando a dos mujeres en un yate, nuevas señales dentro de Esto es guerra han encendido las alarmas sobre su futuro en el reality.

Aunque el chico reality no forma parte de la actual temporada, recientes comentarios en vivo han sido interpretados como una posible decisión definitiva por parte de la producción.



Katia Palma lanza frase que aviva rumores sobre el futuro de Mario Irivarren

Durante la emisión del jueves 26 de marzo, un intercambio entre Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez terminó desviándose hacia el nombre de Mario Irivarren, generando un momento inesperado en el set.

“No entienden mi sarcasmo, es como cuando a Mario Irivarren le digo ‘Don Ramón’”, comentó Rosángela, provocando la rápida reacción del conductor ‘Mr. Peet’, quien aclaró: “Mario ya no está en el programa desde hace un año”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la intervención de Katia Palma, quien reforzó la idea con una frase contundente: “Ni estará”.

Aunque estas palabras no confirman oficialmente un veto, han sido interpretadas por muchos como una señal clara de que el regreso del exchico reality sería poco probable en el corto plazo.

Onelia Molina marca distancia total tras la ruptura

Mientras tanto, Onelia Molina también ha sido protagonista en esta historia, dejando en claro que no hay posibilidad de reconciliación con Irivarren tras lo ocurrido.

En declaraciones para Magaly TV La Firme, la influencer fue tajante al referirse a su expareja: “Yo en realidad ya no voy a volver con mi relación, es más, yo le tengo un asco a la persona… A Mario. Yo con Mario, no quiero saber nada y mientras más lejos, mejor. Es más, si lo hacen mier**, mejor”.

Sus palabras reflejan el quiebre definitivo en la relación y el impacto emocional que dejó el ampay, que no solo afectó su vida personal, sino también la percepción pública del chico reality.