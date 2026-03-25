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Magaly Medina asombra al confesar quién le dio información sobre ampay de Said Palao y Mario Irivarren

¡SIN FILTRO! Onelia Molina sepulta a Mario Irivarren y le lanza brutal mensaje: "Le tengo asco. Si lo hacen m*, mejor"

Onelia Molina tuvo un cambio total de actitud y dejó claro que no quiere saber absolutamente nada de Mario Irivarren, luego de descubrir que le habría sido infiel con varias mujeres. ¿Qué otras declaraciones hizo sobre él?

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    ¡SIN FILTRO! Onelia Molina sepulta a Mario Irivarren y le lanza brutal mensaje: "Le tengo asco. Si lo hacen m*, mejor"
    Onelia Molina sepulta a Mario Irivarren y le lanza brutal mensaje
    ¡SIN FILTRO! Onelia Molina sepulta a Mario Irivarren y le lanza brutal mensaje: "Le tengo asco. Si lo hacen m*, mejor"

    La chica reality Onelia Molina decidió hablar y no tuvo contemplaciones con su expareja Mario Irivarren, a quien dejó muy mal parado tras descubrir que le fue infiel durante la despedida de soltero de su amigo.

    En esta ocasión, la arequipeña fue tajante al afirmar que no habrá reconciliación y evidenció el fuerte rechazo que siente luego de la ruptura.

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    Onelia Molina lanza duro mensaje contra Mario Irivarren por infidelidad

    En diálogo con un reportero de 'Magaly TV La Firme', la influencer aclaró que si decide contar todo lo que supo sobre Mario Irivarren, Said Palao y su grupo de amigos, no es por despecho ni por algún sentimiento hacia su expareja, ya que no existe posibilidad de retomar la relación porque no lo quiere cerca.

    “Yo en realidad ya no voy a volver con mi relación, es más, yo le tengo un asco a la persona… A Mario. Yo con Mario, no quiero saber nada y mientras más lejos, mejor. Es más, si lo hacen mier**, mejor”, se sinceró Onelia Molina, dejando en evidencia su postura de total rechazo hacia el chico reality.

    Cabe precisar que ella decidió poner punto final a su relación con el popular ‘Calavera coqueta’, luego de que se difundieran imágenes en las que fue captado besando a dos mujeres distintas en un yate en Argentina.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SIN FILTRO! Onelia Molina sepulta a Mario Irivarren y le lanza brutal mensaje: "Le tengo asco. Si lo hacen m*, mejor"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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