¡SIN FILTRO! Onelia Molina sepulta a Mario Irivarren y le lanza brutal mensaje: "Le tengo asco. Si lo hacen m*, mejor"

Onelia Molina tuvo un cambio total de actitud y dejó claro que no quiere saber absolutamente nada de Mario Irivarren , luego de descubrir que le habría sido infiel con varias mujeres. ¿Qué otras declaraciones hizo sobre él?

La chica reality Onelia Molina decidió hablar y no tuvo contemplaciones con su expareja Mario Irivarren, a quien dejó muy mal parado tras descubrir que le fue infiel durante la despedida de soltero de su amigo.

En esta ocasión, la arequipeña fue tajante al afirmar que no habrá reconciliación y evidenció el fuerte rechazo que siente luego de la ruptura.

Onelia Molina lanza duro mensaje contra Mario Irivarren por infidelidad

En diálogo con un reportero de 'Magaly TV La Firme', la influencer aclaró que si decide contar todo lo que supo sobre Mario Irivarren, Said Palao y su grupo de amigos, no es por despecho ni por algún sentimiento hacia su expareja, ya que no existe posibilidad de retomar la relación porque no lo quiere cerca.

“Yo en realidad ya no voy a volver con mi relación, es más, yo le tengo un asco a la persona… A Mario. Yo con Mario, no quiero saber nada y mientras más lejos, mejor. Es más, si lo hacen mier**, mejor”, se sinceró Onelia Molina, dejando en evidencia su postura de total rechazo hacia el chico reality.