Sale a la luz un video de Alejandra Baigorria hablando de la despedida de Said Palao junto a Mario Irivarren.

¿Indirecta para Onelia? Difunden VIDEO de Ale Baigorria recordando DESPEDIDA de Said en COLOMBIA | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

¿Indirecta para Onelia? Difunden VIDEO de Ale Baigorria recordando DESPEDIDA de Said en COLOMBIA | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

¿Fue para Onelia? Tras el video del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina, ha ido saliendo más información sobre las fiestas que organizaban los chicos reality. Una de ellas es la despedida de soltero del aun esposo de Alejandra Baigorria en Colombia. ¿Qué pasó ahí?

Recordemos que Onelia Molina tuvo una conversación con el programa de Magaly Medina, en donde reveló que en la despedida de soltero de Palao en Colombia también hicieron de las suyas. Tras estas declaraciones, sale a la luz un antiguo video de Baigorria hablando de dicho viaje.

Revelan video de Ale Baigorria hablando de la despedida de Said Palao en Colombia

A través de la cuenta de TikTok 'I Love Salsa Perú' se compartió un video de Alejandra Baigorria y Mario Hart hablando de la despedida de soltero de Said Palao. El piloto expresó que los chicos se divirtieron sanamente.