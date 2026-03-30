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¿Indirecta para Onelia? Difunden video de Ale Baigorria recordando despedida de Said en Colombia

Sale a la luz un video de Alejandra Baigorria hablando de la despedida de Said Palao junto a Mario Irivarren.

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    ¿Indirecta para Onelia? Difunden video de Ale Baigorria recordando despedida de Said en Colombia
    ¿Indirecta para Onelia? Difunden VIDEO de Ale Baigorria recordando DESPEDIDA de Said en COLOMBIA | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    ¿Indirecta para Onelia? Difunden video de Ale Baigorria recordando despedida de Said en Colombia

    ¿Fue para Onelia? Tras el video del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina, ha ido saliendo más información sobre las fiestas que organizaban los chicos reality. Una de ellas es la despedida de soltero del aun esposo de Alejandra Baigorria en Colombia. ¿Qué pasó ahí?

    Recordemos que Onelia Molina tuvo una conversación con el programa de Magaly Medina, en donde reveló que en la despedida de soltero de Palao en Colombia también hicieron de las suyas. Tras estas declaraciones, sale a la luz un antiguo video de Baigorria hablando de dicho viaje.

    Revelan video de Ale Baigorria hablando de la despedida de Said Palao en Colombia

    A través de la cuenta de TikTok 'I Love Salsa Perú' se compartió un video de Alejandra Baigorria y Mario Hart hablando de la despedida de soltero de Said Palao. El piloto expresó que los chicos se divirtieron sanamente.

    La rubia, por su parte, hace mofa de la situación, resaltando que la prensa no se enteró de nada y cuando María Pía le consulta sobre Mario Irivarren, ella expresa con otro tono de voz: “¿Mario? ¡Claro que fue!” ¿Habrá sido una indirecta para Onelia Molina?

     

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Indirecta para Onelia? Difunden video de Ale Baigorria recordando despedida de Said en Colombia
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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