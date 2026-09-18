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¡ÚLTIMA HORA! Caso Liceo Naval: PJ dicta 4 meses de INTERNAMIENTO preventivo para seis estudiantes investigados por presunta agresión sexual

El Poder Judicial dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis estudiantes del Liceo Naval investigados por una presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros.

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    PJ ordena 4 meses de internamiento preventivo para 6 estudiantes investigados por presunta agresión sexual | Composición Wapa - Difusión
    ¡ÚLTIMA HORA! Caso Liceo Naval: PJ dicta 4 meses de INTERNAMIENTO preventivo para seis estudiantes investigados por presunta agresión sexual

    El caso del Liceo Naval Almirante Guise registra una nueva medida judicial tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra uno de sus estudiantes. El Poder Judicial ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis estudiantes que son investigados por este hecho.

    La decisión fue tomada luego de que culminara el periodo de retención en flagrancia establecido para los adolescentes involucrados. Durante este tiempo, las investigaciones continuarán para determinar las circunstancias del caso y las responsabilidades que correspondan.

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    Poder Judicial dicta internamiento preventivo para seis menores del Liceo Naval

    El Tercer Juzgado de Familia de Lima declaró procedente el pedido presentado por el Ministerio Público y dispuso que seis estudiantes permanezcan bajo internamiento preventivo durante cuatro meses.

    La medida judicial se adoptó después de que finalizara el plazo de retención en flagrancia de los adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros, ocurrida el último martes.

    Como parte de la disposición, los seis menores serán derivados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’. Allí permanecerán durante el periodo establecido por el Poder Judicial, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ÚLTIMA HORA! Caso Liceo Naval: PJ dicta 4 meses de INTERNAMIENTO preventivo para seis estudiantes investigados por presunta agresión sexual
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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