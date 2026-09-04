El Poder Judicial condenó a Pierre Panduro Verástegui, alias 'El Italiano', a 35 años de prisión por el ataque armado contra el bus de Armonía 10 , que terminó con la vida de Paul Flores, 'El Ruso', en marzo de 2025.

Condenan al 'Italiano', asesino de Paul Flores, cantante de Armonía 10 | Composición Wapa - Captura de pantalla

Condenan al 'Italiano', asesino de Paul Flores, cantante de Armonía 10 | Composición Wapa - Captura de pantalla

El Poder Judicial dictó una contundente sentencia contra Pierre Panduro Verástegui, alias 'El Italiano', por su participación en el ataque armado contra el bus de Armonía 10 ocurrido en marzo de 2025. El hecho terminó con la vida de Paul Flores, querido integrante de la agrupación norteña y conocido como 'El Ruso'.

Tras el proceso correspondiente, las autoridades judiciales determinaron que Panduro Verástegui fue quien efectuó los disparos que provocaron la muerte del cantante. Por este crimen, deberá permanecer 35 años en prisión, de acuerdo con la resolución emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

'El Italiano' recibe 35 años de prisión por crimen de Paul Flores

Los magistrados del Primer Juzgado Penal Colegiado establecieron la responsabilidad de Pierre Panduro Verástegui como autor material del ataque contra el vehículo de Armonía 10. La sentencia señala que el condenado deberá cumplir una pena de 35 años de privación de la libertad.

Según el cómputo establecido en la resolución judicial, la pena de 'El Italiano' tendría como fecha de culminación mayo de 2060. De esta manera, el responsable de los disparos que acabaron con la vida de Paul Flores permanecerá varias décadas tras las rejas.

El caso generó una fuerte conmoción en el ambiente musical peruano, debido a que el ataque ocurrió cuando la agrupación se encontraba trasladándose en su bus luego de cumplir con sus actividades artísticas.

La sentencia judicial también alcanzó a otras cuatro personas vinculadas con el crimen de Paul Flores. El tribunal determinó diferentes penas de cárcel para cada uno de los involucrados, de acuerdo con el grado de responsabilidad establecido durante el proceso.

Ángelo Piero Velásquez Moreno y Mariano Altamirano Ramos fueron sentenciados a 16 años de prisión cada uno. Por otro lado, Jesús Acosta Jaramillo y Jorge Roy Reyes Miranda recibieron una pena de 15 años de cárcel cada uno.

De acuerdo con el cálculo de las condenas, los cuatro procesados podrían recuperar su libertad entre los años 2040 y 2041, aunque la fecha exacta dependerá del cómputo correspondiente a cada sentencia.

Así ocurrió el ataque que terminó con la vida de Paul Flores

El hecho que conmocionó a los seguidores de Armonía 10 se produjo en marzo de 2025, cuando el bus en el que viajaban los integrantes de la agrupación fue atacado con armas de fuego.

Durante el atentado, Paul Flores fue alcanzado por los disparos y posteriormente perdió la vida. El cantante, conocido cariñosamente como 'El Ruso', formaba parte de la reconocida agrupación de cumbia y su muerte provocó numerosas muestras de pesar entre sus compañeros, familiares y seguidores.