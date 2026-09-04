Alejandra Baigorria NO SE QUEDA CALLADA y enfrenta a usuarios tras denuncia por albergue de mascotas en Chaclacayo: “Te estás equivocando”

Alejandra Baigorria se pronunció tras el informe de ' Magaly TV La Firme ' sobre un albergue de mascotas en Chaclacayo tras ser acusada del abandono de los animales en el lugar.

Alejandra Baigoria se defiende tras acusaciones en su contra | Composición Wapa - ATV

Alejandra Baigoria se defiende tras acusaciones en su contra | Composición Wapa - ATV

Alejandra Baigorria decidió pronunciarse luego de que un informe de 'Magaly TV La Firme' expusiera las condiciones de un albergue de mascotas ubicado en Chaclacayo. La empresaria negó estar vinculada con dicho establecimiento y aseguró que el lugar mostrado en televisión es diferente al proyecto que ella promovió para ayudar a animales rescatados.

La polémica surgió después de que vecinos de la zona expresaran su preocupación por el estado de perros y gatos que permanecen en el predio. Durante el informe también se mencionó a Sergio Baigorria, alcalde de Chaclacayo y padre de la empresaria, debido a los cuestionamientos realizados por los residentes.

Alejandra Baigorria niega estar relacionada con albergue de Chaclacayo

Frente a las repercusiones que generó el reportaje, Alejandra Baigorria cuestionó que su nombre haya sido asociado con el establecimiento mostrado en el programa de Magaly Medina. La empresaria consideró necesario determinar las razones por las que habría sido vinculada con el recinto.

“Habría que investigar por qué ellas están usando mi nombre si yo no tengo nada que ver ahí”, sostuvo. La popular 'Gringa de Gamarra' también dejó abierta la posibilidad de que la denuncia pudiera estar relacionada con un conflicto de carácter político, debido a que su padre ocupa actualmente el cargo de alcalde de Chaclacayo.

“¿Será que están haciendo una guerra política y usando mi nombre? Hay que investigar”, señaló al ser consultada sobre la denuncia presentada en el programa de Magaly Medina.

Baigorria enfatizó que no ocupa ningún cargo político y cuestionó que se pretenda atribuirle responsabilidad sobre todos los refugios de animales existentes en Lima.

“¿Yo soy política? ¿Yo tengo obligación de ayudar a todos los albergues de Lima? No”, indicó durante su pronunciamiento. La empresaria explicó que el proyecto con el que sí tuvo participación se encuentra en San Martín de Porres, en las inmediaciones del óvalo Naranjal. Según indicó, ese espacio ya habría sido culminado y estaría acondicionado para recibir a los animales.

“Lo que yo quería aclarar era que son dos albergues diferentes. No es que yo haya dejado tirado un albergue o algo así”, agregó.

Asimismo, marcó distancia del recinto que fue expuesto en el informe televisivo y aseguró que no conocía previamente las dificultades que se habrían presentado en ese lugar.

“Este albergue del cual están hablando está en Chaclacayo y no sé qué problemas hay porque no estoy enterada”, aseguró.

De acuerdo con su versión, recién tuvo conocimiento de la situación cuando sus seguidores y personas de su entorno comenzaron a enviarle información relacionada con el reportaje.

Alejandra Baigorria responde a usuario que la cuestionó por los animales

El caso también provocó reacciones en las publicaciones de Alejandra Baigorria en Instagram. Ante los comentarios de usuarios que la responsabilizaban por lo mostrado en televisión, la empresaria decidió responder y aclarar nuevamente que se trataría de dos albergues diferentes.

Baigorria aseguró que, si las personas responsables del establecimiento de Chaclacayo se hubieran puesto previamente en contacto con ella para solicitarle apoyo, habría evaluado ayudarlos.

“Si ellos me hubieran escrito a mí y me hubieran mandado un papel, una solicitud, me hubieran dicho ‘pucha, necesitamos’, con todo gusto. Pero no me lo han mandado, no me han solicitado, no se han comunicado conmigo”, sentenció.

La empresaria cuestionó que el informe televisivo la haya relacionado con el albergue sin que, según su versión, los encargados hubieran intentado comunicarse directamente con ella. “Lo único que han hecho es atacar”, sostuvo.

En medio de la discusión en redes sociales, una usuaria le dejó un reclamo relacionado con las condiciones de los animales. Baigorria respondió directamente para reiterar que el albergue al que se referían sus seguidores no era el mismo que ella había construido.

“Reina, creo que te estás equivocando el albergue q yo construí ya está listo y lindo y es aquí en Lima por el ovalo naranjal puedes ver los videos”, escribió la modelo en respuesta a uno de los comentarios.