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Europa apuesta por la prevención y reduce el consumo innecesario de medicamentos

El cuidado preventivo de la salud viene ganando protagonismo en distintos países europeos.

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    Europa apuesta por la prevención y reduce el consumo innecesario de medicamentos
    Cada vez se presta mayor atención a los hábitos diarios, la alimentación y el uso responsable de suplementos nutricionales.
    Europa apuesta por la prevención y reduce el consumo innecesario de medicamentos

    El interés por el cuidado preventivo en los pacientes con casos prostáticos y las alternativas de origen vegetal impulsa el desarrollo de suplementos orientados al bienestar urinario y la calidad del descanso.

    El cuidado preventivo de la salud viene ganando protagonismo en distintos países europeos, donde cada vez se presta mayor atención a los hábitos diarios, la alimentación y el uso responsable de suplementos nutricionales como complemento del bienestar.

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    "En Europa ya no se toman tantos medicamentos", señaló el médico urólogo Luis Velasco al referirse a esta tendencia. La declaración no implica abandonar los tratamientos prescritos, sino evitar la automedicación y adoptar medidas preventivas antes de que determinadas molestias afecten la calidad de vida.

    Uno de los problemas que puede alterar significativamente el descanso es la necesidad de despertarse varias veces durante la noche para ir al baño. Además de interrumpir el sueño, esta situación puede generar cansancio, menor concentración y dificultades para cumplir con las actividades cotidianas.

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    Frente a esta realidad, se han desarrollado suplementos como Uroslip, una formulación de origen vegetal elaborada por YVD Pharma para brindar apoyo nutricional complementario al bienestar urinario nocturno y a la calidad del sueño en adultos.

    Especialistas recuerdan que los suplementos alimenticios no sustituyen los medicamentos ni la evaluación de un profesional de la salud. Cuando las molestias urinarias son frecuentes, aparecen repentinamente o están acompañadas de dolor, fiebre o sangrado, se recomienda acudir a una consulta médica.

    SOBRE EL AUTOR:
    Europa apuesta por la prevención y reduce el consumo innecesario de medicamentos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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