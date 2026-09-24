Hija de 'La China' Polo SE QUIEBRA en DESGARRADOR llanto al despedirla en su entierro: "Cómo no quieres que no llore"

La hija mayor de la periodista ‘La China’ Polo protagonizó una desgarradora despedida durante el entierro y recordó los momentos que vivió junto a su madre.

La partida de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida públicamente como ‘La China’ Polo, dejó un profundo dolor entre quienes compartieron parte de su vida. Durante sus exequias, su hija mayor, Claudia Tello Aponte, protagonizó una de las escenas más conmovedoras al dedicarle unas últimas palabras. La joven recordó con evidente emoción algunos de los momentos que vivió junto a la comunicadora y las particularidades de su relación como madre e hija. Su discurso estuvo marcado por el llanto y por un pedido especial para que Susy no fuera recordada únicamente por su trayectoria profesional.

Hija de ‘La China Polo’ se quiebra durante su despedida

El último adiós a Susy Aponte Polo se realizó en el Camposanto Lomas de la Paz, en Nuevo Chimbote, hasta donde llegaron familiares y personas cercanas a la periodista para acompañar el sepelio. La comunicadora había fallecido de manera repentina el pasado 19 de septiembre en Caraz.

En medio de la ceremonia, Claudia Tello Aponte tomó la palabra para despedirse de su madre. La joven leyó una carta en la que plasmó distintos recuerdos de su vida familiar y habló sobre aquellas pequeñas situaciones que hoy adquieren un significado mucho más doloroso.

El emotivo momento fue registrado y posteriormente difundido por ‘Amor y fuego’, espacio televisivo conducido por Rodrigo González. Las imágenes emitidas el martes 22 de septiembre permitieron conocer parte de la ceremonia y el instante en que Claudia se dirigió a su madre con evidente afectación.

Durante su intervención, la joven evocó el particular sentido del humor que caracterizaba a Susy y las bromas con las que acostumbraba generar momentos de alegría en casa. Entre lágrimas, también recordó algunas de las expresiones que su madre solía utilizar con ella y que ahora conserva como parte de sus recuerdos más preciados.

“Como no quieres que no llore si me dejaste tan pequeña para aprender a vivir sin ti. Todavía me acuerdo cuando me decías: ‘Ya nos vamos a ver muy pronto, Coquita, pero no le digas nada a la tóxica de tu hermana’. Siempre tenías algo que decir. Siempre estabas haciendo alguna broma, molestando a alguien o sacándonos una sonrisa. Y ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar una de tus ocurrencias, incluso esas que me hacían decir, ‘Ay, mamá, ya’”, dijo entre lágrimas.

A través de estas palabras, Claudia mostró una perspectiva mucho más personal de quien fuera ‘La China’ Polo, recordándola no solo por su presencia en los medios, sino por la dinámica que mantenía dentro de su hogar.

Las anécdotas familiares, las bromas y aquellas situaciones que anteriormente podían parecer cotidianas se convirtieron, tras su partida, en recuerdos que la joven quisiera volver a experimentar. Su mensaje evidenció además el difícil proceso que atraviesa al tener que afrontar la ausencia de su madre.

Claudia Tello recuerda a ‘La China’ Polo

Otro de los pasajes que generó mayor emoción durante la despedida ocurrió cuando Claudia pidió que la memoria de su madre no quedara limitada a su labor como periodista. Para la joven, la faceta profesional de Susy fue importante, pero su papel dentro de la familia ocupó un lugar mucho más significativo.

En la carta que preparó para la ceremonia, la hija mayor de ‘La China Polo’ también destacó algunas de las características que definían a su madre. Recordó su fortaleza, su determinación y la personalidad con la que defendía aquello que pensaba.

“Hoy no quiero que las personas te recuerden solamente como una periodista. Sí, fuiste una periodista increíble, una mujer trabajadora, fuerte y luchadora, pero antes que todo esto fuiste mi mamá y para mí ese es el papel más importante que tuviste. Fuiste una madre hermosa por fuera y por dentro, una mujer con un carácter enorme, de esas que no tenían miedo de decir lo que pensaban”, añadió totalmente quebrada.