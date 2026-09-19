¡ÚLTIMO MINUTO! Periodista Susy Aponte, 'La China Polo', muere tras violento ataque en Áncash

Susy Aponte Polo, periodista conocida como “La China Polo” , fue víctima de un violento ataque en Caraz, Áncash. La noticia fue confirmada por un compañero de su movimiento político.

La periodista Susy Isabel Aponte Polo, reconocida públicamente como “La China Polo”, perdió la vida luego de ser víctima de un violento ataque ocurrido en Caraz, en la provincia de Huaylas, Áncash. La comunicadora también era candidata al Gobierno Regional de Áncash.

La noticia fue confirmada por Valentín Fernández, integrante del mismo movimiento político al que pertenecía Aponte Polo. A través de sus redes sociales, el dirigente expresó su pesar por lo ocurrido y transmitió sus condolencias a los familiares de la candidata.

“Mis más sentidas condolencias a la familia de nuestra candidata regional, China Polo. Los acompaño en este momento de profundo dolor. Estoy consternado por su asesinato. Exigimos una investigación inmediata, independiente y rigurosa que permita identificar y sancionar a todos los responsables”, se lee en su comunicado.

¿Qué se sabe del ataque que terminó con la vida de 'La China Polo'?

De acuerdo con un parte de la Policía Nacional, emitido por la DIVREINT-Áncash, el ataque ocurrió aproximadamente a las 12:40 horas de este 19 de setiembre, en la avenida Ramón Castilla, frente a la sede de Caja Huancayo, en Caraz.

Tras el hecho, un hombre y una mujer fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Caraz debido a las heridas que presentaban por proyectiles de arma de fuego. La mujer fue identificada como Aponte Polo y falleció como consecuencia de las lesiones, mientras que el varón continúa internado en el establecimiento de salud.

En el marco de las primeras diligencias, la Policía intervino a un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien es señalado preliminarmente como presunto autor del crimen. Durante la intervención, los agentes le incautaron una pistola y posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

El detenido permanece bajo interrogatorio del Ministerio Público. Asimismo, el general PNP Eduan Díaz Díaz, jefe de la Región Policial Áncash, se trasladó hacia Huaraz acompañado de personal especializado de las áreas de Homicidios e Inteligencia, que participará en las investigaciones y en el levantamiento de evidencias.