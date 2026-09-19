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Milagros Leiva comete FATAL error al revelar EN VIVO IDENTIDAD de menor agredido en Liceo Naval y pide perdón "DE RODILLAS"

Milagros Leiva reconoció su error tras revelar en vivo la identidad de un menor involucrado en el caso Liceo Naval y pidió disculpas a su familia.

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    Milagros Leiva pide perdón por fatal error | Composición Wapa
    Milagros Leiva comete FATAL error al revelar EN VIVO IDENTIDAD de menor agredido en Liceo Naval y pide perdón "DE RODILLAS"

    Milagros Leiva se pronunció sobre el caso del Liceo Naval durante la reciente edición de su programa en Panamericana Televisión. La periodista admitió haber cometido un error luego de mencionar públicamente la identidad de un menor relacionado con la denuncia por una presunta agresión sexual.

    Ante lo ocurrido, ofreció disculpas a los familiares del adolescente y reconoció que no debió mencionar su nombre durante la transmisión. Además, Leiva expresó su arrepentimiento y calificó su accionar como un grave error cometido durante su programa.

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    Milagros Leiva pide perdón tras revelar identidad de menor del Liceo Naval

    Durante la emisión de su espacio televisivo, Milagros Leiva abordó nuevamente la denuncia vinculada al Liceo Naval y se refirió a la exposición de la identidad de uno de los menores involucrados en el caso.

    La conductora reconoció públicamente que haber mencionado el nombre del adolescente fue un error y dirigió sus disculpas a la familia. "Ha sido un imperdonable error de mi parte mencionar el nombre. Le pido perdón de rodillas a la familia", dijo la periodista en su programa.

    La exposición de la identidad de un menor relacionado con una denuncia por violencia sexual representa una situación especialmente delicada, debido a la necesidad de resguardar su privacidad y evitar cualquier difusión de información que pueda permitir su identificación.

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    ¿Qué pasó con los menores investigados por el caso Liceo Naval?

    En paralelo, el proceso judicial por la denuncia en el Liceo Naval continúa. El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso cuatro meses de internamiento preventivo para seis escolares investigados por una presunta infracción contra la libertad sexual en agravio de uno de sus compañeros.

    La Corte Superior de Justicia de Lima comunicó la decisión, adoptada como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido. Los adolescentes permanecerán bajo la medida durante el periodo establecido, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades que correspondan.

    Aquí mantuve el dato judicial como contexto y evité incluir cualquier elemento que permita identificar al menor, porque se trata de una presunta víctima menor de edad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Milagros Leiva comete FATAL error al revelar EN VIVO IDENTIDAD de menor agredido en Liceo Naval y pide perdón "DE RODILLAS"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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