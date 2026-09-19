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Christopher Gianotti ROMPE SU SILENCIO sobre caso Liceo Naval y revela RADICAL decisión por bullying que sufrieron sus hijas: "No sabía manejar..."

Christopher Gianotti rompió su silencio sobre el caso Liceo Naval y compartió su experiencia como padre luego de que sus hijas enfrentaran un episodio de bullying.

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    Christopher Gianotti ROMPE SU SILENCIO sobre caso Liceo Naval y revela RADICAL decisión por bullying que sufrieron sus hijas: "No sabía manejar..."
    Christopher Gianotti revela dura experiencia de bullying con sus hijas | Composición Wapa
    Christopher Gianotti ROMPE SU SILENCIO sobre caso Liceo Naval y revela RADICAL decisión por bullying que sufrieron sus hijas: "No sabía manejar..."

    Christopher Gianotti se pronunció sobre la controversia generada por el caso del Liceo Naval Almirante Guise. El actor aprovechó sus redes sociales para contar una experiencia familiar relacionada con el bullying que enfrentaron sus hijas. Según relató, aquella situación lo llevó a tomar una importante decisión respecto al colegio donde estudiaban las menores. Además, el comunicador reflexionó sobre el papel de los padres frente a las conductas que los niños desarrollan dentro y fuera del colegio.

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    Christopher Gianotti revela dura decisión por sus hijas tras sufrir bullying

    Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Christopher Gianotti recordó un episodio que vivió junto a sus hijas cuando ellas atravesaron una situación de bullying en el centro educativo al que asistían.

    El actor explicó que, ante la gravedad de lo ocurrido y la respuesta que recibió por parte de la institución, optó por retirar a las menores del colegio. Para Gianotti, el manejo de la situación no fue suficiente para encontrar una solución al problema que estaban enfrentando sus hijas.

    A partir de esta experiencia, el esposo de Úrsula Boza también cuestionó que la responsabilidad frente a los casos de violencia escolar recaiga únicamente sobre los colegios o las autoridades. En su reflexión, sostuvo que determinadas conductas de los menores pueden estar relacionadas con lo que observan y aprenden dentro de sus propios hogares.

    Gianotti señaló que los padres cumplen un papel fundamental en la formación de sus hijos y que las actitudes de los adultos pueden terminar siendo replicadas por los menores. En ese sentido, hizo un llamado a revisar la manera en que se habla y se trata a otras personas dentro del entorno familiar.

    “Un niño no nace sabiendo humillar a otro. Esa miseria se aprende en casa. Se aprende mirando cómo hablamos de los demás, cómo nos burlamos del otro, cómo tratamos al diferente. Quizá el bullying no empieza en el colegio, quizá empieza mucho antes, en casa, porque nuestros hijos no siempre hacen lo que les decimos; muchas veces se convierten en lo que ven”, sostuvo.

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    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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