Denuncias de bullying en el Liceo Naval: madres de familia piden mayor protección para los estudiantes

Padres del Liceo Naval Almirante Guise expresaron su preocupación tras una denuncia por presunta agresión sexual y pidieron reforzar la seguridad escolar.

Madres y padres de familia se acercaron al colegio para conocer sobre el caso y revelación una situación reiterativa.

Madres y padres de familia se acercaron al colegio para conocer sobre el caso y revelación una situación reiterativa.

La denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, generó preocupación entre padres de familia del plantel. Varias madres cuestionaron la información brindada por la institución y reclamaron mayores medidas de seguridad para los alumnos.

Las declaraciones fueron realizadas a la salida del centro educativo, donde las apoderadas también mencionaron otros problemas que, según sus testimonios, afectarían la convivencia escolar.

Padres cuestionan la comunicación del colegio

Una de las madres aseguró que las familias no han recibido información suficiente sobre lo ocurrido y expresó su preocupación por la seguridad de los estudiantes.

“Lamentablemente, el colegio no comunica nada, el colegio no nos dice nada. Nosotros como padres de familia estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos, indignados por lo que ha pasado”, declaró ante los medios.

Otra apoderada sostuvo que la prioridad debe ser garantizar la integridad de los alumnos. “Lo que pedimos en general es la seguridad para nuestros hijos, su integridad. Estamos en un colegio donde supuestamente nosotros lo dejamos con toda confianza y pasan estas cosas”, expresó.

Las madres también afirmaron que desconocen detalles sobre la supervisión que existía durante el traslado en el que, según los reportes conocidos, habría ocurrido el incidente.

“No sabemos, no nos dan una explicación”, afirmó una de las representantes.

Madres denuncian presuntos casos de bullying y discriminación

Además del caso que actualmente se investiga, algunas madres señalaron que existirían otros problemas dentro de la institución.

“También está la responsabilidad de la educación de los padres. Entonces, el colegio ya tiene muchos casos, que no solamente ha pasado esto, sino el bullying”, manifestó una de ellas.

Otra apoderada pidió cambios más profundos en las medidas internas. “Queremos que se reestructure todo, que se pongan verdaderas normas”, señaló.

Una tercera madre afirmó que el reciente episodio no debería analizarse de manera aislada. “Esto no solamente es una acción que ha pasado, esto es el reflejo y la gotita que está derramando de múltiples situaciones”, declaró.

También mencionó presuntos episodios de discriminación entre estudiantes. “Hay mucha discriminación. hasta por tu color, por tu apellido, por los galones”, afirmó.

Investigación continúa a cargo de las autoridades

Las apoderadas señalaron además que existirían reportes previos en SíseVe, plataforma del Ministerio de Educación para registrar casos de violencia escolar.

Por el momento, la investigación sobre la presunta agresión sexual continúa a cargo de las autoridades competentes.

Las afirmaciones sobre otros posibles casos de bullying, discriminación o falta de supervisión corresponden a testimonios de los padres y deberán ser verificadas por las instancias correspondientes.

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