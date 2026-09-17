La denuncia de agresión sexual ha provocado una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise, San Borja , después de un incidente en un bus escolar.

Una denuncia de agresión sexual realizada por la familia de un estudiante de 16 años de cuarto de secundaria ha generado una investigación policial en el colegio Liceo Naval Almirante Guise, situado en el distrito de San Borja. El incidente supuestamente ocurrió dentro de un bus escolar que transportaba a los alumnos de regreso al colegio tras finalizar un torneo deportivo entre liceos.

Según informó ATV, la PNP se presentó en la institución el miércoles 16 de septiembre y trasladó a ocho estudiantes de quinto de secundaria, presuntos miembros del equipo sub-17 de futsal, a la comisaría de San Borja. Hasta el miércoles 16 de septiembre, los jóvenes implicados permanecen allí junto a sus padres, mientras se llevan a cabo las diligencias pertinentes por parte de las autoridades.

El Liceo Naval Almirante Guise comunicó su posición respecto al incidente

Ante los hechos que involucran a sus estudiantes, el Liceo Naval que educa a los hijos del personal superior de la Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado oficial detallando las medidas asumidas para facilitar las investigaciones y esclarecer lo sucedido.

"La institución está tomando acciones y efectuando cambios para fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de nuestros estudiantes, con el fin de prevenir y atender oportunamente cualquier situación que comprometa su integridad y bienestar", indicó la escuela naval.

Además, el mensaje dirigido a las familias de los estudiantes solicita mantener la calma, ya que se está trabajando con seriedad y responsabilidad.

"Entendemos la inquietud de las familias y queremos asegurarles que estamos actuando con seriedad y responsabilidad. Les pedimos mantener la calma, actuar con prudencia y evitar la difusión de versiones o información no verificadas, ya que podrían afectar a los estudiantes y sus familias", subrayó.