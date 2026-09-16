Digemid lanza ALERTA sanitaria tras detectar pastillas FALSAS de famoso MEDICAMENTO para la GRIPE: mira si lo tienes en casa

Digemid alerta por pastillas Chao NF falsas para la gripe: ¿cómo saber si tienes el producto falsificado en casa?

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), emitió una alerta sanitaria luego de identificar la comercialización de una versión falsificada de Chao NF, medicamento utilizado para aliviar síntomas asociados a la gripe. El producto irregular habría sido detectado en distintos puntos de venta de Lima, Loreto y Lambayeque.

Digemid emite alerta tras hallar falsas pastillas Chao NF

De acuerdo con la información difundida por la autoridad sanitaria, la falsificación corresponde a una presentación específica de las pastillas y presenta características que no coinciden con las del producto original. Ante esta situación, Digemid pidió a la ciudadanía extremar las precauciones antes de adquirir o consumir medicamentos.

La alerta se originó a partir de una comunicación realizada por Genomma Lab Perú S. A., empresa responsable de la fabricación y comercialización del medicamento Chao en el país. La compañía informó a las autoridades sobre un caso reportado por una consumidora que detectó características inusuales en las tabletas que había adquirido.

La usuaria compró un sobre con dos tabletas recubiertas de Chao NF 500mg + 5mg + 2mg, correspondiente al lote 2060433 y con fecha de vencimiento JUN-2028, en un establecimiento ubicado en Lurigancho-Chosica. Al revisar el producto, advirtió que las pastillas presentaban una tonalidad verdosa.

Digemid lanzó alerta

Posteriormente, Genomma Lab Perú comunicó que la misma presentación irregular, identificada con el lote 2060433 y la fecha de vencimiento JUN-2028, también había sido ubicada en establecimientos comerciales de Loreto, Lambayeque y Lima.

La coincidencia del número de lote y la fecha de expiración forma parte de las características señaladas en la alerta sanitaria emitida por Digemid, que busca evitar que más personas adquieran o utilicen este producto falsificado.

¿Qué recomienda Digemid si tienes estas pastillas en casa?

Frente a la detección del medicamento falsificado, Digemid recordó que la compra de productos farmacéuticos debe realizarse únicamente en establecimientos autorizados y recomendó evitar aquellos cuya procedencia no pueda ser comprobada.

La entidad también advirtió que los productos ilegales pueden encontrarse en espacios que no cuentan con autorización sanitaria, como determinadas ferias o plataformas de internet. Además, estos artículos pueden ser distribuidos mediante servicios de mensajería, lo que dificulta conocer su origen y las condiciones en las que fueron almacenados o transportados.

Antes de adquirir un medicamento, Digemid recomienda revisar el número de registro sanitario que figura en el envase y comprobar su validez mediante el siguiente enlace: https://www.digemid.minsa.gob.pe/rsProductosFarmaceuticos/?page=3.

"Las personas podrán verificar si la empresa que comercializa productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios se encuentra registrada en la Digemid", establece Digemid y esta verificación podrá hacerse mediante este enlace: https://servicioswebdigemid.minsa.gob.pe/Consultas/Establecimientos.