Tomate Barraza sorprende al pedirle MATRIMONIO a su pareja y Gaela Barraza le hace INESPERADA ADVERTENCIA: ¿Qué dijo?

Tomate Barraza sorprendió al pedirle matrimonio a su pareja Ross y Gaela Barraza reveló cómo reaccionó ante el compromiso de su padre.

Gaela Barraza reacciona a pedida de mano de 'Tomate' a su pareja | Composición Wapa

Gaela Barraza reacciona a pedida de mano de 'Tomate' a su pareja | Composición Wapa

Carlos 'Tomate' Barraza sorprendió al revelar un importante paso en su relación sentimental con Ross, su actual pareja. El artista le pidió matrimonio a la nutricionista deportiva venezolana y ambos estarían próximos a iniciar una nueva etapa juntos. La noticia fue compartida por Gaela Barraza, quien contó en redes sociales cómo recibió la propuesta de su padre. La joven también reveló que conocía los planes de Tomate y hasta fue parte de la sorpresa.

Tomate Barraza le pide matrimonio a Ross y Gaela Barraza celebra su compromiso

Tomate Barraza decidió formalizar su relación con Ross, nutricionista deportiva de nacionalidad venezolana, luego del tiempo que llevan compartiendo como pareja. El cantante sorprendió al dar el siguiente paso y pedirle matrimonio, una decisión que también fue recibida con entusiasmo por su hija Gaela.

Gaela Barraza reacciona a compromiso de su padre

La joven utilizó sus plataformas digitales para compartir detalles del compromiso. Entre las imágenes que publicó apareció una captura de la videollamada que mantuvo con Ross, quien le mostró el anillo que recibió de Tomate Barraza.

Gaela dejó en evidencia la emoción que sintió al enterarse de que su padre se casará nuevamente. La modelo celebró públicamente el compromiso y expresó su cariño hacia la pareja de su progenitor.

"¡Se me casa mi papá! 16.09.2026. Septiembre se vino con todo. ¡Aaaaaa, los amo!", se lee. Además, Gaela reveló que la propuesta no tomó por sorpresa a todos los integrantes de la familia. La joven explicó que estaba al tanto de los planes de Tomate Barraza y decidió acompañarlo durante el proceso.

Tomate Barraza se comprometió con su novia

"Tengo que confesar que fui la cómplice de mi papi en esta aventura. Estoy muy feliz de que hayas encontrado la felicidad al lado de una gran mujer y ser humano, que llegó a convertir nuestra casa en un hogar real", añadió en el post de la joven.

Gaela Barraza dedica emotivo mensaje a Ross tras el compromiso con Tomate

La reacción de Gaela también estuvo marcada por el vínculo que ha construido con Ross. La hija de Tomate Barraza destacó la importancia que la nutricionista ha adquirido dentro de su entorno familiar y aseguró sentirse contenta con esta nueva etapa.

El anuncio del compromiso se produce después de un periodo especialmente difícil para la familia, debido a la muerte de la madre de Tomate Barraza. En ese contexto, Gaela relacionó la presencia de Ross con el proceso que atraviesa su familia y le dedicó un mensaje especial.

"Gracias, Dios, por ponernos a Ross en nuestro camino. Estoy 100 % segura de que ella es el ángel que la mamita nos envió para seguir construyendo una familia", sostuvo Gaela.