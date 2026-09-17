Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ALERTA! Minsa ordena RETIRAR dos marcas de AGUA de mesa contaminadas con bacterias: ¡NO LAS TOMES!

Tomate Barraza sorprende al pedirle MATRIMONIO a su pareja y Gaela Barraza le hace INESPERADA ADVERTENCIA: ¿Qué dijo?

Tomate Barraza sorprendió al pedirle matrimonio a su pareja Ross y Gaela Barraza reveló cómo reaccionó ante el compromiso de su padre.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tomate Barraza sorprende al pedirle MATRIMONIO a su pareja y Gaela Barraza le hace INESPERADA ADVERTENCIA: ¿Qué dijo?
    Gaela Barraza reacciona a pedida de mano de 'Tomate' a su pareja | Composición Wapa
    Tomate Barraza sorprende al pedirle MATRIMONIO a su pareja y Gaela Barraza le hace INESPERADA ADVERTENCIA: ¿Qué dijo?

    Carlos 'Tomate' Barraza sorprendió al revelar un importante paso en su relación sentimental con Ross, su actual pareja. El artista le pidió matrimonio a la nutricionista deportiva venezolana y ambos estarían próximos a iniciar una nueva etapa juntos. La noticia fue compartida por Gaela Barraza, quien contó en redes sociales cómo recibió la propuesta de su padre. La joven también reveló que conocía los planes de Tomate y hasta fue parte de la sorpresa.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Mark Vito aparece 'HOSPITALIZADO' y alarma por supuesto 'envenenamiento': “Tengo algo que confesar...”

    Tomate Barraza le pide matrimonio a Ross y Gaela Barraza celebra su compromiso

    Tomate Barraza decidió formalizar su relación con Ross, nutricionista deportiva de nacionalidad venezolana, luego del tiempo que llevan compartiendo como pareja. El cantante sorprendió al dar el siguiente paso y pedirle matrimonio, una decisión que también fue recibida con entusiasmo por su hija Gaela.

    Gaela Barraza reacciona a compromiso de su padre
    Gaela Barraza reacciona a compromiso de su padre

    La joven utilizó sus plataformas digitales para compartir detalles del compromiso. Entre las imágenes que publicó apareció una captura de la videollamada que mantuvo con Ross, quien le mostró el anillo que recibió de Tomate Barraza.

    Gaela dejó en evidencia la emoción que sintió al enterarse de que su padre se casará nuevamente. La modelo celebró públicamente el compromiso y expresó su cariño hacia la pareja de su progenitor.

    "¡Se me casa mi papá! 16.09.2026. Septiembre se vino con todo. ¡Aaaaaa, los amo!", se lee. Además, Gaela reveló que la propuesta no tomó por sorpresa a todos los integrantes de la familia. La joven explicó que estaba al tanto de los planes de Tomate Barraza y decidió acompañarlo durante el proceso.

    Tomate Barraza se comprometió con su novia
    Tomate Barraza se comprometió con su novia

    "Tengo que confesar que fui la cómplice de mi papi en esta aventura. Estoy muy feliz de que hayas encontrado la felicidad al lado de una gran mujer y ser humano, que llegó a convertir nuestra casa en un hogar real", añadió en el post de la joven.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Magaly Medina enfrenta a Alejandra Baigorria tras rechazarse su querella: "Mi gran pecado fue mostrar a Said, faltándole el respeto en un yate"

    Gaela Barraza dedica emotivo mensaje a Ross tras el compromiso con Tomate

    La reacción de Gaela también estuvo marcada por el vínculo que ha construido con Ross. La hija de Tomate Barraza destacó la importancia que la nutricionista ha adquirido dentro de su entorno familiar y aseguró sentirse contenta con esta nueva etapa.

    El anuncio del compromiso se produce después de un periodo especialmente difícil para la familia, debido a la muerte de la madre de Tomate Barraza. En ese contexto, Gaela relacionó la presencia de Ross con el proceso que atraviesa su familia y le dedicó un mensaje especial.

    "Gracias, Dios, por ponernos a Ross en nuestro camino. Estoy 100 % segura de que ella es el ángel que la mamita nos envió para seguir construyendo una familia", sostuvo Gaela.

    Sin embargo, la joven también aprovechó la publicación para dirigirse directamente a su padre y hacerle una particular advertencia tras su compromiso. Con un comentario en tono de broma, Gaela le pidió a Tomate que mantenga una buena conducta ahora que está comprometido. "Carlos Barraza Oficial, ¡A portarse bien! Jajajaja. Los adoro, mi pequeña pero gran familia", finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tomate Barraza sorprende al pedirle MATRIMONIO a su pareja y Gaela Barraza le hace INESPERADA ADVERTENCIA: ¿Qué dijo?
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Ganador de ‘La Voz’ es hallado sin vida en un lago a los 43 años: esto se sabe sobre su muerte

    Mark Vito aparece 'HOSPITALIZADO' y alarma por supuesto 'envenenamiento': “Tengo algo que confesar...”

    ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE CLAUDIO PIZARRO? Conoce a los hijos del ‘Bombardero’ y quiénes son sus madres

    Magaly DEJA HELADOS A TODOS al revelar EN VIVO que no tiene noticias para su programa y tiene EXTREMA medida: “Tengo que…”

    'ECHAN' a Mark Vito del Perú y encargan el REGRESO a su país tras anunciar su nuevo cargo en medio de reencuentro con Keiko Fujimori

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina DEJA AL DESCUBIERTO al hombre que coordinó la polémica DESPEDIDA DE SOLTERO con Said Palao

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;