Minedu ACTÚA tras GRAVE denuncia en Liceo Naval y toma CONTUNDENTE decisión sobre estudiantes investigados

Tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años, el Minedu anunció medidas para los escolares investigados y dispuso la reorganización del Liceo Naval.

El Ministerio de Educación tomó una medida frente a la denuncia por una presunta agresión sexual que involucra a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja. Diez escolares son investigados por el caso que habría afectado a un adolescente de 16 años del mismo centro educativo. Mientras las autoridades continúan con las diligencias, el Minedu dispuso una medida respecto a los estudiantes involucrados. La decisión fue comunicada por representantes del sector Educación en medio de las investigaciones.

¿Qué decidió el Minedu sobre los estudiantes del Liceo Naval?

El director regional de Educación, Cornelio González, informó que los diez escolares continuarán con sus actividades académicas mediante clases virtuales mientras se desarrollan las investigaciones. La disposición fue coordinada con las autoridades del Liceo Naval Almirante Guise y responde a la necesidad de mantener separados a los estudiantes involucrados en el caso.

Según explicó el funcionario, esta medida permitirá proteger al adolescente que habría sido afectado y evitar que coincida físicamente con los menores investigados dentro de las instalaciones del colegio. El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados.

"Estos chicos no pueden volver a aulas mientras no termine este proceso. Ellos van a clases virtuales y vamos a cuidar mucho al niño afectado", dijo el titular ante los medios de comunicación.

La intervención se desarrolla bajo el Protocolo 4, mecanismo establecido para atender situaciones relacionadas con violencia sexual entre estudiantes menores de edad. En este procedimiento participan el Minedu, la UGEL y los equipos especializados encargados de realizar el seguimiento correspondiente.

Minedu investigará actuación del Liceo Naval tras la denuncia

Como parte de las acciones adoptadas, Cornelio González anunció que representantes del Ministerio de Educación acudirán nuevamente al Liceo Naval Almirante Guise para examinar la documentación relacionada con el caso. También serán revisados los informes elaborados por la UGEL 7 y las medidas que fueron implementadas por las autoridades de la institución educativa.

Uno de los aspectos que será analizado es la respuesta que tuvo el colegio luego de conocerse la denuncia. De acuerdo con la información recibida por el director regional, el padre del adolescente habría sido quien acudió inicialmente ante las autoridades para reportar lo ocurrido, y no el propio centro educativo.

"Acá no se puede tolerar ningún hecho de ocultamiento de ningún tipo", sostuvo y agregó que cualquier incumplimiento de las disposiciones establecidas podría generar las respectivas responsabilidades administrativas.

La revisión también comprenderá las acciones desarrolladas por el área de convivencia escolar. Asimismo, se verificarán los reportes relacionados con eventuales antecedentes de violencia o bullying que hayan podido registrarse dentro del plantel.

Ministro de Educación confirma reorganización del Liceo Naval

En declaraciones a Exitosa, el ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que el Liceo Naval Almirante Guise quedará bajo la supervisión del Ministerio de Educación a raíz de la denuncia por un presunto caso de abuso.

El titular del sector señaló que ya se emitió un decreto supremo mediante el cual se autoriza la reorganización del colegio y se establece que la institución pase a estar bajo control del organismo estatal.

"Nosotros vamos a actuar inmediatamente. Ya se emitió el decreto supremo que autoriza la reorganización y establece que este colegio pase a estar bajo el control del Ministerio de Educación", explicó José Antonio Chang.

El ministro agregó que se implementarán acciones inmediatas ante la situación y destacó que los colegios deben contar con condiciones que permitan garantizar la seguridad de los estudiantes. En ese sentido, sostuvo que resulta necesario fortalecer la autoridad de directores y docentes dentro de las instituciones educativas.