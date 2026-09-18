¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este viernes 18 de septiembre del 2026.

Horóscopo de HOY viernes 18 de septiembre de 2026 con Jhan Sandoval: mira las predicciones para tu signo zodiacal | Wapa

Horóscopo de HOY viernes 18 de septiembre de 2026 con Jhan Sandoval: mira las predicciones para tu signo zodiacal | Wapa

Este viernes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este viernes 18 de septiembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

No tienes el conocimiento que necesitas para resolver ese problema que se ha presentado. Ha llegado el momento de buscar asesoría especializada. En el amor, esa persona es insegura. Entiéndela.

Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

Recibirás los consejos y el apoyo de una mujer frente a esa dificultad que estás afrontando. Todo empieza a resolverse, pero con tiempo, aún debes esperar. En el amor, evita aislarte.

Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

Ya no piensas angustiosamente en el futuro ni nostálgicamente en el pasado, has recuperado la calma y disfrutas plenamente de tu presente. Hoy gozarás de un especial estado de ánimo.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Para recuperar la calma sabes que debes alejarte de determinadas personas. En lo laboral, en una gestión complicada demostrarás tus conocimientos y experiencia. Recibirás reconocimiento.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

Tu carisma y entrega a nivel laboral ha llamado la atención de personas que se acercarán a ti. Tu red de contactos crecerá y con ella las posibilidades de un mayor crecimiento a nivel profesional.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

No idealices personas o situaciones. Los conceptos que tienes solo tienen un valor en tu mente y no en la realidad. Necesitas una mayor objetividad frente a todo lo que puede generarte ilusión.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24- octubre 23)

No le des tanta importancia a proyectos que pueden tener escaso valor. Necesitas aterrizar todos los puntos y, de ser el caso, descartar lo que no conviene. En el amor, evita que los celos te dominen.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Una amistad te hará una propuesta muy interesante que despertará ilusiones y esperanza en tu futuro laboral. En el amor, alguien que idealiza un futuro a tu lado se acercará. Conócela.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

La poca cosecha de esa gestión es el resultado de la falta de constancia y de la constante postergación que has tenido. Necesitas tomar conciencia y cambiar para que todo mejore.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Asumirás un rol importante en una gestión laboral. Sé tolerante con tus compañeros para que tu buena imagen laboral se mantenga. En el amor, alguien que desea verte volverá a acercarse.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Saber que algo que deseaste construir no está funcionando es tu oportunidad para mirar hacia nuevos objetivos. No tomes a mal que algunas cosas no funcionen y vuelve a comenzar.

Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

Estás por afrontar una prueba inminente. Se trata de un mal momento a nivel laboral que retará tu capacidad y necesitarás de estrategia y apoyo para poder superarlo. Confía en tu capacidad.

Jhan Sandoval: horóscopo de este viernes

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este 18 de septiembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento