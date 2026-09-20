‘La China’ Polo tenía previsto brindar una conferencia de prensa antes de su muerte y habría dejado documentos relacionados con sus denuncias.

Se revela amenaza que recibió la 'China' Polo antes de su asesinato | Difusión

Se revela amenaza que recibió la 'China' Polo antes de su asesinato | Difusión

La periodista y candidata conocida como ‘La China’ Polo fue asesinada en Caraz, Áncash, dejando consternados a sus familiares, amigos y compañeros de agrupación. Tras el crimen, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre los últimos momentos de su vida y los planes que tenía antes de viajar. Amigos y dirigentes de Socios por Áncash difundieron un audio y documentos que, según afirmaron, habían sido enviados por ella poco antes de su muerte. ¿Qué decía uno de sus últimos mensajes y qué revelaba la carta que habría dejado antes del crimen?

Amigos de ‘La China Polo’ exponen mensajes

Durante una vigilia realizada en la Plaza de Armas de Nuevo Chimbote, integrantes de la agrupación Socios por Áncash difundieron un audio atribuido a la periodista y candidata conocida como ‘China’ Polo. En la misma actividad también fueron mostrados documentos que, de acuerdo con los dirigentes, habían sido enviados por ella antes de su muerte.

En declaraciones para ‘24 Horas’, Valentín Fernández, líder provincial del Santa, contó que Polo tenía entre sus planes brindar una conferencia de prensa luego de retornar de Caraz.

El dirigente explicó que la periodista le había comentado que presentaría información vinculada con una carpeta que consideraba importante para las denuncias que venía realizando. “Ella iba a exponer hoy día llegando de Caraz”, manifestó en el en vivo.

En el audio compartido durante la entrevista, se escucha a quien sería la candidata anunciando que realizaría una conferencia y mostraría diversos documentos.

“Va a ser una conferencia de prensa y yo voy a entregar todos los documentos, porque yo soy la del programa. Yo hago una conferencia de prensa, entrego todo, muestro todo”, se escucha en el audio que se reprodujo en la entrevista.

Fernández precisó que dicho mensaje habría sido enviado un día antes del asesinato. Asimismo, relató que Polo había participado junto a miembros de la agrupación en una caminata desarrollada en Villa María, en Nuevo Chimbote, antes de trasladarse a Caraz por actividades relacionadas con su campaña.

“Anoche hemos estado caminando. Hemos caminado en Villa María, en Nuevo Chimbote, y ella iba a regresar a hacer esta conferencia”, señaló el dirigente asegurando que la candidata buscaba pronunciarse ante los cuestionamientos relacionados con denuncias que, de acuerdo con su versión, eran consideradas de carácter político.

El representante de Socios por Áncash también aseguró que la periodista le había solicitado mantener en reserva unas escuchas que presuntamente había registrado. Según su relato, ese material iba a formar parte de la información que tenía previsto presentar públicamente después de regresar de Caraz.

¿Qué decía la carta que habría dejado ‘La China’ Polo antes de morir?

Durante la transmisión, Valentín Fernández presentó varios documentos que atribuyó a la periodista y candidata. Según explicó, entre estos papeles se encontraba una solicitud de garantías con fecha del 10 de julio, en la que Polo habría dejado constancia de presuntas amenazas en su contra.

En el documento aparece mencionado Juan Calderón Altamirano, a quien la candidata habría señalado directamente por las amenazas que, según su versión, venía recibiendo.

“El señor Juan Calderón me ha amenazado, me ha mandado a matar a través de sicarios del Santa”, se lee. El escrito también contendría una afirmación relacionada con una presunta advertencia que Polo habría recibido antes de su muerte.