¡INDIGNACIÓN TOTAL! Brando Gallesi y streamers son cuestionados por polémica broma EN VIVO sobre víctima del Liceo Naval

Brando Gallesi , Cristorata y Shaggy enfrentan una ola de críticas luego de difundirse un video en Kick con comentarios sobre el caso del Liceo Naval .

Brando Gallesi y streamers son cuestionados por polémica broma EN VIVO sobre víctima del Liceo Naval | Composición Wapa

Brando Gallesi y streamers son cuestionados por polémica broma EN VIVO sobre víctima del Liceo Naval | Composición Wapa

Una emisión realizada en Kick ha puesto a Brando Gallesi junto a Cristorata y Shaggy bajo una intensa luz de polémica. Las redes sociales explotaron en cuestionamientos tras viralizarse imágenes de una transmisión en directo donde hicieron comentarios alusivos a la denuncia de posible agresión sexual vinculada a un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise.

Este incidente se desencadenó cuando los streamers participaban en un desafío dentro de un auto, disfrazados de personajes de 'El chavo del 8'. Durante la sesión, unas palabras de Gallesi fueron percibidas por el público en línea como una alusión sexual al caso que sigue en investigación.

Después, el streamer aclaró que sus palabras correspondían al personaje que encarnaba. En el video también se ve a Cristorata y Shaggy riendo.

Detalles del caso del Liceo Naval

La denuncia que provocó la controversia involucra a un joven de 16 años, investigado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro. La presunta agresión habría ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus escolar luego de un campeonato interliceos de futsal.

Las diligencias fiscales tienen el objetivo de esclarecer las circunstancias, individualizar la participación de los jóvenes investigados y establecer si hubo falta de supervisión por parte de los adultos presentes durante el traslado.

Por tratarse de menores, las identidades de los involucrados permanecen bajo protección mientras se realizan las investigaciones.

Reacciones en redes sociales

El clip de la transmisión se propagó rápidamente en plataformas sociales, generando críticas de quienes consideraron inadecuado tratar un caso que involucra a un adolescente en un tono humorístico.

La polémica surge mientras las instituciones llevan a cabo acciones de apoyo al joven y su familia. La Defensoría del Pueblo informó que en el vehículo viajaban tres adultos: el conductor y dos miembros de la institución educativa. Parte de las diligencias busca clarificar lo sucedido durante el trayecto y corroborar si los responsables del viaje notaron algo fuera de lo común.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables inició el apoyo al adolescente y sus familiares a través del programa Warmi Ñan. Además, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ordenó que los estudiantes investigados continúen sus actividades académicas de forma remota mientras se completa el proceso investigativo.