Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ALERTA! Minsa ordena RETIRAR dos marcas de AGUA de mesa contaminadas con bacterias: ¡NO LAS TOMES!

¡INDIGNACIÓN TOTAL! Brando Gallesi y streamers son cuestionados por polémica broma EN VIVO sobre víctima del Liceo Naval

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy enfrentan una ola de críticas luego de difundirse un video en Kick con comentarios sobre el caso del Liceo Naval.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡INDIGNACIÓN TOTAL! Brando Gallesi y streamers son cuestionados por polémica broma EN VIVO sobre víctima del Liceo Naval
    Brando Gallesi y streamers son cuestionados por polémica broma EN VIVO sobre víctima del Liceo Naval | Composición Wapa
    ¡INDIGNACIÓN TOTAL! Brando Gallesi y streamers son cuestionados por polémica broma EN VIVO sobre víctima del Liceo Naval

    Una emisión realizada en Kick ha puesto a Brando Gallesi junto a Cristorata y Shaggy bajo una intensa luz de polémica. Las redes sociales explotaron en cuestionamientos tras viralizarse imágenes de una transmisión en directo donde hicieron comentarios alusivos a la denuncia de posible agresión sexual vinculada a un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise.

    Este incidente se desencadenó cuando los streamers participaban en un desafío dentro de un auto, disfrazados de personajes de 'El chavo del 8'. Durante la sesión, unas palabras de Gallesi fueron percibidas por el público en línea como una alusión sexual al caso que sigue en investigación.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Exintegrante de ‘La Voz Perú’ sufre derrame cerebral y queda con fuertes secuelas: “Le ha afectado el habla”

    Después, el streamer aclaró que sus palabras correspondían al personaje que encarnaba. En el video también se ve a Cristorata y Shaggy riendo.

    Detalles del caso del Liceo Naval

    La denuncia que provocó la controversia involucra a un joven de 16 años, investigado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro. La presunta agresión habría ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus escolar luego de un campeonato interliceos de futsal.

    Las diligencias fiscales tienen el objetivo de esclarecer las circunstancias, individualizar la participación de los jóvenes investigados y establecer si hubo falta de supervisión por parte de los adultos presentes durante el traslado.

    Por tratarse de menores, las identidades de los involucrados permanecen bajo protección mientras se realizan las investigaciones.

    Reacciones en redes sociales

    El clip de la transmisión se propagó rápidamente en plataformas sociales, generando críticas de quienes consideraron inadecuado tratar un caso que involucra a un adolescente en un tono humorístico.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Panamericana TV anuncia CONTUNDENTE MEDIDA tras GRAVE error de Milagros Leiva con víctima del Liceo Naval: "Hemos adoptado las medidas correctivas"

    La polémica surge mientras las instituciones llevan a cabo acciones de apoyo al joven y su familia. La Defensoría del Pueblo informó que en el vehículo viajaban tres adultos: el conductor y dos miembros de la institución educativa. Parte de las diligencias busca clarificar lo sucedido durante el trayecto y corroborar si los responsables del viaje notaron algo fuera de lo común.

    El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables inició el apoyo al adolescente y sus familiares a través del programa Warmi Ñan. Además, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ordenó que los estudiantes investigados continúen sus actividades académicas de forma remota mientras se completa el proceso investigativo.

    En este contexto, la propagación del video de Kick desencadenó otra ola de comentarios en redes, especialmente debido a la percepción de tratamiento humorístico del contenido, relacionado con una denuncia aún en investigación.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡INDIGNACIÓN TOTAL! Brando Gallesi y streamers son cuestionados por polémica broma EN VIVO sobre víctima del Liceo Naval
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Panamericana TV anuncia CONTUNDENTE MEDIDA tras GRAVE error de Milagros Leiva con víctima del Liceo Naval: "Hemos adoptado las medidas correctivas"

    José Burga de La Bella Luz NO CALLA MÁS ante su INFIDELIDAD con Naldy Saldaña: “No soy...”

    Ethel Pozo ningunea a Magaly Medina y asegura que Gisela Valcárcel es la máxima estrella de la TV

    Ganador de ‘La Voz’ es hallado sin vida en un lago a los 43 años: esto se sabe sobre su muerte

    Melissa Klug GANA demanda contra Jefferson Farfán y lanza este AMENAZADOR mensaje

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Klug GANA demanda contra Jefferson Farfán y lanza este AMENAZADOR mensaje

    ¿Karla Tarazona fue sarcástica ante salida de Melissa?: “Qué pena, me hubiese encantando que te quedaras”

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;