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¿POR QUÉ LOS RECHAZA? Mario Irivarren DESATA POLÉMICA al hablar de los desayunos de carretilla: “Esa huev***”

Mario Irivarren desató una polémica con sus comentarios sobre la higiene en puestos de desayuno de carretilla, lo que generó críticas en redes sociales.

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    ¿POR QUÉ LOS RECHAZA? Mario Irivarren DESATA POLÉMICA al hablar de los desayunos de carretilla: “Esa huev***”
    Mario Irivarren DESATA POLÉMICA. | Composición Wapa
    ¿POR QUÉ LOS RECHAZA? Mario Irivarren DESATA POLÉMICA al hablar de los desayunos de carretilla: “Esa huev***”

    Mario Irivarren volvió a ser tendencia en las redes sociales después de hablar sobre los desayunos vendidos en carretillas. Durante un episodio del podcast 'La Manada', el influencer relató que, aunque tenía hambre, decidió no comprar en estos puestos al pasar frente a ellos.

    El comentario generó sorpresa tanto en los participantes del programa como en los usuarios de TikTok, quienes debatieron sobre su forma de referirse a este tipo de comercio ambulante.

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    Razones de Mario para evitar desayunos en carretilla

    Durante la charla, Mario Irivarren expresó que su elección se basa en la forma en que se manejan los alimentos en algunos de estos puestos callejeros.

    El influencer mencionó que, a pesar de haber visto dos carretillas ofreciendo desayunos, optó por no detenerse debido a su percepción sobre la limpieza en estos establecimientos.

    "Esa huev***," comentó Mario, generando asombro en Laura Spoya y Gerardo Per, sus compañeros de espacio.

    Continuó explicando sus razones, citando ejemplos sobre la exposición de la comida al tráfico vehicular.

    Mario Irivarren Critica los Desayunos de Carretilla y Sorprende: &quot;Esa huev***&quot;
    Mario Irivarren Critica los Desayunos de Carretilla y Sorprende: "Esa huev***"

    "Se ve totalmente insalubre esa huev***. El señor de la carretilla tiene los panes ya preparados en la calle, por donde pasan todos los carros que emiten humo, el smog y levantan polvo," añadió.

    Irivarren también señaló los riesgos que, según él, implica consumir alimentos en condiciones tan expuestas, sorprendiendo nuevamente a sus compañeros.

    "¿Y luego eso te lo metes a la boca? ¿Y me estás diciendo que no te afectará con 45 salmonelas, 10 tifoideas y 75 tipos diferentes de hepatitis? Por favor," concluyó Mario.

    Tal fue el impacto de sus palabras que incluso el equipo del programa cuestionó cómo abordó el tema.

    Reacciones de usuarios ante las palabras de Mario Irivarren

    El extracto de la conversación rápidamente se viralizó en TikTok y otras redes sociales, provocando opiniones divididas, con varias críticas dirigidas a las expresiones del influencer.

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    Varios internautas recordaron que los desayunos en carretilla son una parte habitual para muchas personas y sugirieron que Irivarren pudo haber sido más diplomático.

    "Antes tomaba su desayuno allí y ahora se cree divo," apuntó un usuario.

    "Estoy casi seguro de que la mayoría de su familia, e incluso él, ha consumido en esos puestos cuando no tenía dinero," expresó otro internauta.

    Algunos coincidieron parcialmente con su postura, pero criticaron su manera de expresarse: "Yo tampoco desayuno en esos carritos, pero se puede decir de otra forma."

    Así, las declaraciones de Mario Irivarren sobre los desayunos en carretilla culminaron en una nueva controversia en redes, donde se debatió tanto sobre sus argumentos como sobre su forma de expresarlos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿POR QUÉ LOS RECHAZA? Mario Irivarren DESATA POLÉMICA al hablar de los desayunos de carretilla: “Esa huev***”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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