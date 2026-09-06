Mario Irivarren responde a Onelia Molina por el 50/50 y lanza contundente defensa: "No soy roño, no miserable"

Mario Irivarren respondió a las críticas por dividir gastos 50-50 con Onelia Molina y reveló cómo logró comprar su departamento al contado.

Mario Irivarren respondió a los comentarios de Onelia sobre el 50-50.

Mario Irivarren respondió a los comentarios de Onelia sobre el 50-50.

Mario Irivarren respondió a las críticas que surgieron luego de que Onelia Molina contara cómo dividían los gastos durante su relación. La odontóloga había señalado que ambos asumían 50% de las salidas, comentario que abrió debate sobre la forma en que el exchico reality maneja su dinero.

Ante las cámaras de 'Amor y Fuego', Irivarren negó ser una persona tacaña y aseguró que simplemente busca administrar sus ingresos con responsabilidad.

Mario Irivarren se defiende tras comentarios de Onelia Molina

El conductor de streaming afirmó que no presta demasiada atención a las críticas que recibe por su manera de manejar sus finanzas.

“Que digan lo que quieran. No le presto atención a este tipo de comentarios. Yo sé que no soy ni avaro, ni roño, ni miserable”, sostuvo Mario Irivarren.

Además, remarcó que evitar gastos innecesarios no significa ser mezquino.

“Nunca he sido avaro, nunca he sido mezquino, nunca he sido ridículo, no despilfarro el dinero como si no me costara ganarlo”, afirmó en declaraciones recogidas por Amor y Fuego.

También reconoció que todavía no considera que tenga la vida económica completamente resuelta.

“Aún no soy millonario ni tengo la vida resuelta, pero en cuanto a gastos, sinceramente no me hago mayor problema”, agregó el conductor.

Mario Irivarren asegura que la televisión no muestra quién es realmente

El exchico reality sostuvo que muchas personas forman una opinión sobre él únicamente por lo que observan frente a cámaras.

“Si te guías de lo que sabes de mí a través de una cámara de televisión, puedes tener un concepto totalmente distinto de quién de verdad soy”, manifestó. “Yo soy mucho más de lo que puedes ver a través de una cámara”, completó.

Irivarren también hizo un balance de sus quince años en televisión y reconoció que ha cometido errores que le sirvieron para crecer.

“De mis aciertos y de mis errores siempre he aprendido, y finalmente, 15 años después, sigo acá y sigo mejor que nunca”, expresó.

“No soy perfecto, nadie lo es, pero mi objetivo en la vida sí es tratar de ser mejor persona cada día”, declaró. “Fallo, por supuesto, y he fallado mucho, pero aprendo de mis errores”, añadió.

Mario Irivarren revela que pagó su departamento al contado

En otro momento, Mario habló sobre la reciente compra de un departamento y explicó que forma parte de su objetivo de construir una independencia económica alejada de la televisión.

“Siempre he buscado la independencia económica de la televisión, y en ese intento de querer hacer cosas nuevas, he fallado, he fallado mucho, he perdido mucho dinero”, precisó.

El influencer reconoció que esos tropiezos incluso lo hicieron dudar sobre su futuro profesional.

“Me he llevado a cuestionar si de verdad sirvo para algo más que no sea la televisión, y me sentí incontento, inconforme, hasta que por fin se me fueron dando las cosas”, indicó.

Finalmente, destacó que logró adquirir el inmueble sin financiamiento.