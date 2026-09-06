Mario Irivarren confirmó que Onelia Molina compró un departamento en el mismo edificio que él y explicó si ambos pensaban vivir juntos.

Mario Irivarren sorprendió al confirmar que Onelia Molina tiene un departamento en el mismo edificio de San Isidro donde él también adquirió una propiedad. La coincidencia generó especulaciones entre sus seguidores, especialmente después de que ambos compartieran imágenes desde espacios que parecían similares.

El conductor decidió aclarar el tema en 'La Manada Galáctica' y explicó que las compras se realizaron cuando todavía mantenía una relación con la odontóloga, aunque descartó que existiera un plan conjunto entre ambos.

Mario Irivarren cuenta cómo surgió la compra de ambos departamentos

El exintegrante de realities reveló que adquirió su inmueble en 2024, cuando el proyecto todavía estaba en planos.

“Compré ese departamento hace dos años en planos. Fui un día a ver el proyecto. Me gustó, estaba bonito, no había ni un ladrillo todavía, y me animé y compré el departamento porque además llegué a un buen acuerdo con la constructora”, reveló.

Después de concretar la compra, Mario le recomendó el proyecto a Onelia, quien en ese momento era su pareja.

“Cuando llegué a casa, se lo comenté a Onelia, que en ese entonces era mi pareja. Le dije: 'Oye, el proyecto está bueno, deberías, no sé, igual darte una vuelta, chequearlo'. Fue, también le pareció un buen proyecto, y también compró su departamento en planos, que actualmente está en entrega”, explicó.

¿Mario y Onelia pensaban vivir juntos?

Ante las especulaciones, Irivarren negó que ambas propiedades hayan sido compradas con la intención de convivir o formar un hogar en el mismo edificio.

“Los dos tenemos un departamento en el mismo edificio, pero ninguno lo compró para vivir. O sea, ninguno lo compró como vivienda; los dos lo compramos como inversión. Como para tener un activo, para tener un inmueble, para alquilarlo”, argumentó.

El conductor también aseguró que desconoce en qué piso se encuentra exactamente el departamento de su expareja, por lo que descartó que esta coincidencia implique una cercanía cotidiana entre ambos.