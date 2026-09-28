¡RESPONDIÓ A LOS ‘HATERS’! Hija de Anna Carina Copello enfrenta críticas por comprometerse a los 23 y lanza contundente mensaje: “Qué suerte”

Micaela Bebin Copello responde a las críticas sobre su compromiso a los 23 años, defendiendo su decisión de casarse con Tiago del Río.

Hija de Anna Carina Copello enfrenta críticas por comprometerse a los 23 años. | Composición Wapa

Hija de Anna Carina Copello enfrenta críticas por comprometerse a los 23 años. | Composición Wapa

Micaela se pronunció tras las reacciones por su compromiso con Tiago del Río debido a su edad. Afirmó sentirse plena con esta nueva etapa al lado de su pareja.

La hija mayor de la cantante Anna Carina Copello anunció su matrimonio con Tiago del Río. El anuncio fue hecho el miércoles 23 de septiembre en sus redes sociales, donde compartió fotos del emotivo momento de la propuesta.

Puerto Madero, en Buenos Aires, Argentina, fue el escenario de la pedida de mano. La pareja celebró rodeada de mensajes de felicitaciones de amigos, familiares y seguidores.

Hija de Anna Carina Copello responde a críticas tras su compromiso a los 23 años: “Nos permitirá...”

No obstante, la noticia también motivó debates en plataformas sociales y programas de espectáculo sobre su edad, 23 años.

Micaela Bebin responde a las críticas sobre su edad

Después de días sin responder directamente a los comentarios, Micaela Bebin recurrió a TikTok para emitir un mensaje considerado una respuesta a la percepción de algunas personas sobre su edad para casarse.

La influencer repitió imágenes en las que muestra su anillo de compromiso y reflexionó sobre la fortuna de encontrar a su pareja a una edad temprana.

"Te vas a casar muy joven. Qué suerte encontrar al amor de tu vida tan joven que puedes vivir toda la vida juntos". comentó.

Con estas palabras, Bebin Copello hizo saber que su edad no es un obstáculo para dar este paso importante. Resaltó la oportunidad de construir una vida con la persona que ama.

La publicación recibió un amplio apoyo. Muchos usuarios defendieron su elección y se opusieron a que sean otros quienes decidan cuándo debe comprometerse una pareja.

Entre los comentarios destacó uno que decía: "Felicidades. No hagas caso a los envidiosos, Hart se casó viejo y se divorció más rápido", escribió una usuaria.

Otros comentarios incluían: "No importa la edad, importa con quién"; "Yo confío, ninguna mujer le da ese sí a cualquiera"; y "Los que dicen que eres muy joven ni enamorado tendrán. Disfruta de esta etapa".

Anna Carina Copello expresa su alegría por el compromiso de su hija

La noticia también impactó emotivamente a Anna Carina. Usó la publicación de su hija para manifestar su alegría por la nueva etapa de Tiago del Río y su hija.

"Lloroooo, ustedes son un ejemplo de amor, equipo y complicidad. El regalo más lindo es verte así de feliz, hijita bella, sabiendo que tienes al mejor compañero a tu lado. Disfruten muchísimo esta etapa tan llena de ilusión" expresó la cantante.