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    Papá de Mario Hart 'INTERRUMPE' ENCUENTRO de Korina Rivadeneira con sus hijos y ella REACCIONA: "Ya los había..."

    Korina Rivadeneira regresó de Colombia tras cumplir compromisos con algunas marcas y uno de los primeros momentos que compartió en sus redes fue su reencuentro con sus hijos. La modelo venezolana grababa la emotiva escena para Instagram cuando, inesperadamente, apareció el papá de Mario Hart y terminó saliendo en la grabación sin darse cuenta. Al notar que había interrumpido el momento, el padre del piloto lamentó lo sucedido, pero Korina tomó la situación con tranquilidad y aseguró que ya había logrado registrar lo más importante junto a sus pequeños.

    domingo 27 de sepiembre del 2026
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    Papá de Mario Hart 'INTERRUMPE' ENCUENTRO de Korina Rivadeneira con sus hijos y ella REACCIONA: "Ya los había..."

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