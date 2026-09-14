¡TODO SE COMPLICA! Tiktoker peruana recibe visita de Ministerio de la Mujer tras denuncia que involucra a su bebé | Fuente: Difusión / TikTok

¡TODO SE COMPLICA! Tiktoker peruana recibe visita de Ministerio de la Mujer tras denuncia que involucra a su bebé | Fuente: Difusión / TikTok

¡TODO SE COMPLICA! Tiktoker peruana recibe visita de Ministerio de la Mujer tras DENUNCIA que involucra a su bebé

El Ministerio de la Mujer visitó a la tiktoker peruana Moca tras una denuncia que sugiere explotación infantil de su bebé. Usuarios informaron que la influencer no permitiría que su hijo descansara y lo mostraría en vivo. Moca negó las acusaciones, pero el Ministerio monitoreará el caso para el bienestar del menor, recomendando a la creadora precaución en sus publicaciones.