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    ¡DE LA POLÉMICA A UNA EMOTIVA PRESENTACIÓN! Naldy Saldaña muestra a su ‘hija’ tras el escándalo por José Burga y La Bella Luz

    Tras la confirmación de su romance con José Burga y músicos de 'La Bella Luz', Naldy Saldaña presentó con emoción a su 'hijita'. Entre la polémica, la cantante compartió un tierno momento con su hermana menor, dedicándole un cariñoso mensaje de cumpleaños: "Muchas felicidades hijita. Sabes cuánto te amo, admiro y lo orgullosa que estoy de que seas mi hermanita. Que Dios te llene de bendiciones y mucho amor", expresó, mostrando su dedicación a la familia en este día especial.

    miercoles 23 de sepiembre del 2026
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    ¡DE LA POLÉMICA A UNA EMOTIVA PRESENTACIÓN! Naldy Saldaña muestra a su ‘hija’ tras el escándalo por José Burga y La Bella Luz

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