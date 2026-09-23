¡DE LA POLÉMICA A UNA EMOTIVA PRESENTACIÓN! Naldy Saldaña muestra a su ‘hija’ tras el escándalo por José Burga y La Bella Luz

Tras la confirmación de su romance con José Burga y músicos de 'La Bella Luz', Naldy Saldaña presentó con emoción a su 'hijita'. Entre la polémica, la cantante compartió un tierno momento con su hermana menor, dedicándole un cariñoso mensaje de cumpleaños: "Muchas felicidades hijita. Sabes cuánto te amo, admiro y lo orgullosa que estoy de que seas mi hermanita. Que Dios te llene de bendiciones y mucho amor", expresó, mostrando su dedicación a la familia en este día especial.