¡TRASPASÓ FRONTERAS! Maltrato de Augusto Thorndike a camarógrafo llega a la prensa extranjera y genera indignación: “Espero que lo hayan echado a él”

La actitud desafiante de Augusto Thorndike tras las críticas recibidas en redes sociales ha sorprendido. La prensa chilena calificó el caso de espantoso.

El presentador peruano Augusto Thorndike ha desatado una controversia mayor tras haber humillado en directo a un operador de cámara de su cadena. Lo que inicialmente parecía ser una transmisión sin problemas con una reportera en el campo se transformó en un incidente que no solo se volvió viral dentro del país, sino que también llamó la atención de Canal 13 de Chile, uno de los medios más destacados allí, causando consternación debido al modo de trato laboral expuesto.

Durante el noticiero 'T13 En Vivo', las periodistas Marianne Schmidt y Libertad Manque no escatimaron en críticas hacia la actitud del conductor del programa de Willax.

Prensa chilena critica al conductor por trato hacia camarógrafo

Al ver las imágenes, Schmidt se mostró conmocionada y exclamó: "Es realmente humillante". La periodista manifestó su descontento por la manera en que el descendiente del fallecido y respetado periodista Guillermo Thorndike se comportó con su camarógrafo. Su colega Manque respaldó su desaprobación, calificando el incidente como un espanto.

El segmento mostró cómo el presentador cortó en seco la conexión con la reportera, haciendo comentarios despectivos y mostrando una evidente molestia hacia el operador de cámara. Esta acción fue vista por los medios chilenos como una falta de respeto hacia su equipo de producción. Manque hizo una firme petición de sanción: "Espero que ya no esté en su cargo".

Para concluir el segmento internacional, Schmidt enfatizó que ningún fallo técnico justifica el maltrato público de un miembro del equipo: "Puede que el camarógrafo se haya movido rápidamente, pero eso no le da derecho a tratarlo de tal manera. El suceso ha circulado en redes sociales; el público ha expresado su opinión y, aunque respondió, él no se disculpó".