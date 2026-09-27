Jaime Bayly LANZA FUERTE ADVERTENCIA a Keiko Fujimori por elogiar a Trump: “No es amigo del Perú”

Jaime Bayly criticó los elogios de Keiko Fujimori a Donald Trump y sostuvo que el mandatario estadounidense “no es amigo del Perú”.

La reciente visita de Keiko Fujimori a Estados Unidos generó diversas reacciones luego de sus actividades oficiales en Nueva York. Durante su agenda internacional, la presidenta peruana coincidió con Donald Trump y otros representantes de la región. La mandataria también destacó públicamente el liderazgo del jefe de Estado estadounidense, comentario que provocó la reacción de Jaime Bayly. El periodista cuestionó su postura y lanzó una advertencia sobre el acercamiento entre ambos políticos.

Jaime Bayly cuestiona a Keiko Fujimori por sus elogios a Donald Trump

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Jaime Bayly se refirió a las declaraciones de Keiko Fujimori sobre Donald Trump y cuestionó que la presidenta peruana destaque al mandatario estadounidense. El escritor sostuvo que, desde su perspectiva, las autoridades de Washington no han demostrado tener una relación especialmente cercana con el Perú.

“El presidente Trump y su secretario de Estado, Rubio, no son amigos del Perú y lo han demostrado”, manifestó, al considerar que las decisiones impulsadas desde Washington no contribuyen al bienestar del país.

El periodista también hizo referencia al encuentro en el que Fujimori participó junto a Trump y otros líderes latinoamericanos. Bayly cuestionó que la mandataria peruana no haya tenido, según su interpretación, una reunión individual con el presidente estadounidense durante su visita.

“Si a Trump el Perú le importara un poquito, habría recibido a la señora Fujimori y el señor (Carlos) Espá a solas. No lo hizo, no lo hizo. Los recibió con su club de fans de América Latina”, precisó.

Cabe recordar que Fujimori participó en una reunión del denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Trump para fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado. Tras el encuentro, la presidenta destacó la incorporación del Perú a esta coalición y resaltó la importancia de coordinar acciones frente a organizaciones criminales transnacionales.

Jaime Bayly advierte a Keiko Fujimori por su acercamiento a Trump

En otro momento de su pronunciamiento, Bayly cuestionó algunas de las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump, particularmente aquellas relacionadas con inmigración y comercio. El periodista sostuvo que estas medidas han tenido repercusiones tanto económicas como entre las comunidades migrantes.

“Yo no veo qué se pueda aplaudir de Trump y de Rubio”, señaló, al advertir que dichas medidas han generado un impacto directo en la economía y en la población migrante.

A partir de ello, el escritor recomendó a la mandataria peruana tener cautela con el respaldo que expresa hacia el presidente estadounidense. Para sustentar su posición, hizo referencia a la experiencia de la dirigente venezolana María Corina Machado y a su relación política con Trump.

“No me parece una buena idea, señora presidenta peruana, que usted sea parte de ese club de fans. Se va a llevar una decepción prontito”, sostuvo, al poner como referencia el caso de la dirigente venezolana María Corina Machado, cuya alianza con Trump terminó deteriorándose tras la caída de Maduro en Venezuela.

Finalmente, Bayly volvió a cuestionar que Fujimori haya expresado públicamente su admiración por el mandatario estadounidense y calificó esa postura como equivocada desde su perspectiva.

“Decir que uno admira y aplaude a Trump me parece un error grave, serio, capital”, afirmó, antes de cerrar con una nueva crítica a la presencia de la presidenta peruana en Nueva York.