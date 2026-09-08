Jaime Bayly apunta contra Carlos Espá por las embajadas y lanza contundente frase: “Está en deuda conmigo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El escritor Jaime Bayly manifestó su descontento hacia Keiko Fujimori y el canciller peruano Carlos Espá por su falta de nombramiento como embajador en Argentina, rol que considera merecido. No obstante, señaló que aún hay tiempo de enmendar esta omisión otorgándole dicha posición en Uruguay o Chile.
Además, Bayly recordó a Carlos Espá que le debe un favor, ya que en los años 80, cuando él soñaba con ser escritor, solía acudir al castillo de sus padres en Miraflores para mostrarle sus textos. “Yo tenía una paciencia infinita, casi como un budista, mientras lo escuchaba recitar sus escritos con cierto tono pomposo”, relató en su canal de YouTube.
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Jaime Bayly expone al canciller Carlos Espá
Jaime Bayly sostiene que dedicó muchas horas a respaldar el anhelo literario de Carlos Espá. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ahora canciller ni siquiera lo considera para un cargo diplomático. “Lo alenté en su carrera de escritor, lo escuché leer fragmentos de su obra, y siempre le levanté el ánimo”, afirmó en su video del 6 de septiembre.
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Bayly también relató cómo Espá solicitó su consejo cuando Mario Vargas Llosa ofreció proponerlo como diputado, antes de las elecciones de 1990. Bayly le sugirió completar su posgrado en Ciencias Políticas. “Le dije: ‘termina tu maestría, quédate allá, no te arriesgues a volver a este país caótico para ser diputado’”, agregó.
Por último, el autor de 'No se lo digas a nadie' y 'La noche es virgen' comentó que Espá debería mostrar gratitud, ya que en el pasado, cuando Bayly tenía un programa exitoso en República Dominicana, lo invitó a participar en un debate como panelista. “Por estas razones, creo que el canciller podría haber considerado mi nombre para embajadas en lugares como Buenos Aires, Montevideo o Santiago de Chile”, concluyó.