Christian Cueva se pronuncia tras impactante medida de Pamela López tras entregarle a sus hijos: “Le tengo que...”

Pamela López sorprendió al anunciar que cedió la custodia de sus menores hijos a Christian Cueva debido a sus compromisos laborales. 'Aladino' respondió. Descubre qué dijo.

Pamela López causó revuelo con sus declaraciones en el programa 'Q' Bochinche', al referirse a las recientes fotos de Christian Cueva compartiendo con sus hijos. López confesó que tuvo que encargarle a Cueva el cuidado de los menores ya que no podía seguir encargándose de ellos. ¿Cuál fue la reacción de Christian Cueva?

Christian Cueva se manifiesta sobre recibir a sus hijos de Pamela López

En el contexto de las recientes imágenes de Christian Cueva disfrutando momentos con sus hijos, Pamela López llamó la atención al hablar en 'Q' Bochinche' sobre su papel como madre y el pedido que hizo al futbolista.

A pesar de aparecer en fiestas de fin de semana con su pareja, Franco Portales, la presentadora explicó que su recargada agenda laboral y múltiples actividades le han impedido estar con sus hijos durante los fines de semana.

Debido a esto, pidió a Cueva que se haga cargo de los niños. Al principio, él se mostró reticente, pero accedió cuando ella solo solicitó que llevara al hijo varón, a quien han visto con él en el estadio del Sport Boys.

En una reciente entrevista, el futbolista relató su perspectiva sobre esta decisión de convivir con su hijo, al ofrecer su versión de los hechos. En lugar de mencionar explícitamente a Pamela López y su solicitud, presentó otra visión.

Cueva mencionó que, deseando compartir más con su hijo, pidió permiso al entrenador para llevarlo a los entrenamientos, autorización que fue bien recibida.

"Agradezco al 'Loco' Desio, esto no es habitual. Tras mi recuperación, solo pedí quedarme con mis hijos. Pregunté si Cristianito, que adora el fútbol, podía quedarse y entrenar conmigo. Esa felicidad es invaluable", comentó 'Aladino'.

Destacó la buena actitud de su hijo al ajustarse a los horarios de entrenamiento, compartiendo un emotivo video de sus momentos juntos, en el que realizan las actividades deportivas. Casi nadie acompaña a su pequeño hijo, lo que les permite pasar más tiempo juntos.

"Desayunamos, almorzamos y compartimos", relató el futbolista, mientras mostraba un video guardado en su celular, donde ambos están vestidos con los colores de Sport Boys y viajando en un autobús del equipo, cantando juntos y demostrando su cercanía.

Es importante señalar que su hija menor también ha visitado el estadio y acompañó a su hermano en un encuentro, aunque la hermana mayor no estuvo presente.







