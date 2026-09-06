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¿Le afectó? Rafael Cardozo sorprende con INESPERADO mensaje tras boda de 'Cachaza': así reaccionó

Rafael Cardozo sorprendió con una inesperada publicación luego de que su expareja 'Cachaza' confirmara su matrimonio con André Bankoff. ¿Qué hizo?

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    ¿Le afectó? Rafael Cardozo sorprende con INESPERADO mensaje tras boda de 'Cachaza': así reaccionó
    Rafael Cardozo reacciona en medo de boda de Cachaza con André Bankoff | Composición Wapa
    ¿Le afectó? Rafael Cardozo sorprende con INESPERADO mensaje tras boda de 'Cachaza': así reaccionó

    Carol Reali, conocida popularmente como 'Cachaza', confirmó una importante noticia en su vida sentimental al revelar que contrajo matrimonio civil con el actor brasileño André Bankoff. La noticia generó atención entre sus seguidores y también puso nuevamente los reflectores sobre Rafael Cardozo, quien mantuvo una relación de más de diez años con la influencer.

    Mientras su expareja compartía imágenes de este momento especial, el exchico reality decidió continuar con sus propios planes y mostró en redes sociales qué hizo durante ese día. Su inesperada publicación llamó la atención de sus seguidores.

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    ¿Qué hizo Rafael Cardozo tras enterarse de la boda de 'Cachaza'?

    Rafael Cardozo no realizó ninguna publicación relacionada directamente con el matrimonio de Carol Reali. Por el contrario, el brasileño aprovechó el fin de semana para disfrutar de una actividad gastronómica junto a su padre.

    El exintegrante de realities acudió a la Feria Gastronómica Fusión, realizada en la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar. Durante su visita, ambos recorrieron los diferentes espacios del evento y probaron algunos de los platos de la gastronomía peruana.

    Rafael Cardozo se luce en evento
    Rafael Cardozo se luce en evento

    Además, Rafael utilizó sus historias de Instagram para compartir parte de su experiencia y promocionar uno de los establecimientos que participó en la feria. Incluso animó a sus seguidores a acercarse al lugar para conocer su propuesta gastronómica.

    De esta manera, el exchico reality no hizo ningún comentario público sobre el matrimonio de su expareja, con quien compartió una extensa relación que finalmente terminó sin llegar al altar.

    Sin embargo, días antes de la boda, Rafael sí había sido consultado por el programa 'Amor y Fuego' sobre la próxima unión de Carol Reali y André Bankoff. En aquella oportunidad, el brasileño dejó claro que actualmente no mantiene contacto con la modelo.

    “La verdad es que no estoy enterado, me entero cuando voy al canal o me entrevistan. Yo no tengo más nada que ver ahí en su vida, ya van cuatro años que van a cumplir”, dijo ante las cámaras.

    Durante aquella conversación, el conductor también fue cuestionado directamente sobre si el próximo matrimonio de 'Cachaza' le provocaba alguna emoción o sentimiento debido a la relación que ambos tuvieron durante tantos años.

    Rafael respondió de manera contundente y aseguró que la vida de ambos tomó caminos diferentes desde hace varios años. Asimismo, destacó que actualmente se encuentra enfocado en su propia vida y en una nueva etapa personal.

    “Ninguno, ninguno, una persona con la que no tengo ningún contacto hace cuatro años. Yo también estoy rehaciendo mi vida y bien bonita, yo creo que estoy en una de las mejores etapas de mi vida”, recalcó.

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    Cachaza anuncia su boda con André Bankoff

    Mientras tanto, Carol Reali fue quien confirmó públicamente su matrimonio con André Bankoff mediante sus redes sociales. La brasileña compartió un video con algunos de los momentos que marcaron la celebración de su boda civil junto al actor.

    Carol Reali se casó con André Bankoff
    Carol Reali se casó con André Bankoff

    “Oficialmente, Mr. & Mrs. Bankoff (...) Casarme contigo es seguir eligiendo esta vida juntos, con amor, respeto, complicidad, compañerismo y muchas risas en el camino”, se lee en su post.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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