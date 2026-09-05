Carol Reali se casa con André Bankoff y sorprende con FOTOS INÉDITAS de su ROMÁNTICA boda: "Oficialmente marido y mujer"

Carol Reali , conocida como 'Cachaza', contrajo matrimonio civil con el actor brasileño André Bankoff en una ceremonia privada en Brasil. La pareja espera su primer hijo.

Carol Reali, conocida por sus seguidores peruanos como 'Cachaza', atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La influencer confirmó este sábado que contrajo matrimonio civil con el actor brasileño André Bankoff, con quien mantiene una relación y espera la llegada de su primer hijo.

La ceremonia se realizó en Brasil y tuvo un carácter privado, pues contó únicamente con la presencia de los seres queridos más cercanos de ambos. A través de sus redes sociales, la exchica reality mostró parte de esta celebración y compartió fotografías y videos que permitieron conocer detalles de este importante momento.

Carol Reali se casó con André Bankoff

El matrimonio ocurre pocos meses antes del nacimiento de su bebé, sumando así un nuevo acontecimiento a la etapa familiar que Carol y André vienen construyendo juntos. La publicación de Reali estuvo acompañada por un extenso mensaje en el que expresó sus sentimientos por el inicio de su vida como esposos.

Carol Reali y André Bankoff celebraron su boda en una íntima ceremonia en Brasil

La también exintegrante de 'Esto es Guerra' utilizó su cuenta de Instagram para anunciar la noticia y recordar el significado que tiene este paso en su relación. En las imágenes difundidas se puede observar a la pareja compartiendo con familiares y amigos durante la celebración de su matrimonio civil.

En su mensaje, Carol Reali destacó el vínculo que ha construido con André Bankoff y expresó su ilusión por todo lo que viene para ambos como familia. La influencer dejó claro que este matrimonio representa la continuidad de un proyecto de vida basado en el amor y el compañerismo.

“Oficialmente, Mr. & Mrs. Bankoff. A partir de hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia. Un capítulo que llega en un momento tan especial, en el que nuestro amor crece junto con nuestros sueños y con la familia que estamos construyendo. Casarme contigo es seguir eligiendo esta vida juntos, con amor, respeto, complicidad, compañerismo y muchas risas en el camino”, se lee en su post.

Además de celebrar su unión, la pareja hizo énfasis en la importancia que tiene la fe dentro de su relación. En el mismo mensaje, ambos expresaron su deseo de conservar los principios que consideran fundamentales mientras avanzan en esta nueva etapa.