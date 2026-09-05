Rosángela Espinoza sufre desmayo y sorprende al compartir imagen de ecografía: "Quería compartirlo con ustedes"

Rosángela Espinoza preocupó a sus seguidores tras sufrir un desmayo y publicar una ecografía, pero luego explicó el verdadero motivo de su visita médica.

Rosángela Espinoza generó gran expectativa entre sus seguidores luego de mostrar en redes sociales imágenes relacionadas con una reciente visita médica. La integrante de 'Esto es Guerra' publicó una grabación en la que se observa una ecografía y, posteriormente, contó que sufrió un desvanecimiento durante el procedimiento al que se viene sometiendo.

Rosángela Espinoza muestra ecografía y causa revuelo en redes sociales

La publicación rápidamente despertó especulaciones entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si la imagen estaba relacionada con un posible embarazo. Sin embargo, la modelo se encargó de aclarar el verdadero motivo de su visita al centro especializado y explicó qué proceso viene realizando.

La modelo compartió mediante sus historias de Instagram una imagen captada dentro de una clínica especializada. En el material audiovisual se podía distinguir la pantalla de un equipo médico con una imagen ecográfica, imagen que bastó para que sus seguidores empezaran a sacar sus propias conclusiones.

Ante la incertidumbre generada, varios usuarios relacionaron inmediatamente la ecografía con una posible gestación. Las preguntas sobre la situación personal de Rosángela no tardaron en aparecer y la publicación terminó generando numerosas reacciones.

No obstante, la influencer descartó que estuviera esperando un bebé. En lugar de ello, explicó que la consulta forma parte de un proyecto personal relacionado con su maternidad a futuro y que actualmente se encuentra cumpliendo diferentes etapas de un tratamiento para preservar su fertilidad.

¿Por qué Rosángela Espinoza se realizó la ecografía?

Rosángela Espinoza detalló que viene siguiendo un procedimiento médico destinado a conservar sus óvulos. La modelo utilizó sus redes sociales para explicar que continúa asistiendo a controles como parte de los preparativos previos a la extracción.

"Seguimos con las consultas y preparándonos para la aspiración. Un pasito más en este proceso", explicó Espinoza en sus historias de Instagram y acompañó su mensaje con #CongelarÓvulos, dejando en claro que la ecografía no estaba relacionada con un embarazo.

Durante su visita a la clínica, la integrante de 'Esto es Guerra' estuvo acompañada por el doctor Luis Noriega Hoces, quien participa en el proceso que viene siguiendo.

Además, Espinoza contó de manera amena algunos de los momentos que experimentó durante sus atenciones médicas. Uno de los mayores inconvenientes estuvo relacionado con su temor a las agujas, situación que incluso terminó provocándole un desmayo el día previo.