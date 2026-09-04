Ex de Yiddá Eslava SE LLEVÓ la cama y la TV que ella compró en la relación y tendría EXORBITANTE DEUDA pendiente: "Le debe plata"

Yiddá Eslava fue mencionada por su amiga, quien aseguró que Ángel Fernández tendría una deuda de 6 mil soles con la actriz y se habría llevado bienes que ella compró.

El fin de la relación entre Yiddá Eslava y Ángel Fernández continúa generando controversia luego de las recientes declaraciones del fotógrafo. Esta vez, Mayra, amiga cercana de la actriz, salió al frente para cuestionar su versión de la separación y revelar detalles que, según aseguró, no habrían sido mencionados públicamente.

Durante su participación en el programa 'Sin + que decir', la amiga de la ex chica reality sostuvo que existirían asuntos económicos pendientes entre ambos y afirmó que Fernández todavía tendría una deuda con Eslava. Además, aseguró que algunos bienes que la intérprete habría comprado durante la relación terminaron siendo retirados por su expareja después de la ruptura.

Amiga de Yiddá Eslava asegura que su ex tendría una deuda de 6 mil soles

Mayra cuestionó que Ángel Fernández haya hablado públicamente sobre el término de su relación con Yiddá Eslava sin, desde su perspectiva, mencionar algunos aspectos que también formarían parte de la historia entre ambos.

Uno de los puntos que puso sobre la mesa fue una presunta deuda de 6 mil soles que, según afirmó, el fotógrafo mantendría con la actriz. La amiga de Eslava también aseguró que Fernández habría retirado diferentes objetos del hogar pese a que algunos de ellos fueron adquiridos por Yiddá.

“Lo que pasa que eso no es de a gratis, no le termina de loca , por que no declara que le debe plata a Yiddá, le debe 6 mil soles a Yiddá, por qué no declara eso, no entiendo, se llevó la cama que Yiddá compró, se llevó la tele , se quiso llevar la refri, no entiendo por que se hace la victima.... eso no dice”, comentó la amiga de Yiddá.

De acuerdo con la versión expuesta por Mayra, la situación no habría quedado únicamente en una diferencia económica, pues también existirían desacuerdos relacionados con los bienes que permanecieron tras la separación.

Mayra afirma que Ángel Fernández recibió oportunidades laborales gracias a Yiddá

La amiga de Yiddá Eslava también se refirió a los objetos que Ángel Fernández habría retirado luego de que la pareja pusiera punto final a su relación. Según su relato, entre ellos se encontraban una cama y un televisor que habrían sido comprados por la actriz.

“Se llevó la tele , se llevó la cama que compró Yiddá ojo, Yiddá lo compró, ni siquiera 50 - 50...yo creo que el debe ser agradecido con Yiddá, igual le dio trabajo, él era el fotógrafo en la empresa”, precisó la mejor amiga de Yiddá.

Asimismo, Mayra recordó una conversación que tuvo con la intérprete en la que le aconsejó considerar determinados aspectos al momento de elegir una pareja. Para la amiga de Eslava, era importante que existiera compatibilidad tanto en el estilo de vida como en el nivel de compromiso con el trabajo.