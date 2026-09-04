La familia de Paul Flores celebra adelanto de sentencia de 35 años de prisión contra el responsable de su muerte. Carolina Jaramillo, viuda del cantante de Armonía 10 , expresa su alivio tras el fallo judicial.

La familia de Paul Flores recibió un importante pronunciamiento judicial tras varios meses de espera por justicia para el recordado cantante de Armonía 10. Luego de que el Poder Judicial dictó un adelanto de sentencia de 35 años de prisión contra el responsable del crimen, Carolina Jaramillo, viuda del artista, compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

La esposa del 'Ruso' destacó que esta decisión representa un avance dentro del proceso que emprendió junto a su familia luego de la muerte del cantante. En sus palabras, también dejó constancia del difícil camino que han recorrido desde la partida de Paul Flores y reafirmó que continuarán exigiendo justicia en su memoria.

Carolina Jaramillo celebra adelanto de sentencia por el asesinato de Paul Flores

Tras conocerse la decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Carolina Jaramillo utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos frente a la condena impuesta al responsable de la muerte de Paul Flores.

La viuda del cantante resaltó que el fallo constituye un avance significativo dentro del proceso judicial y reconoció que, aunque la decisión no puede reparar la pérdida de su esposo, representa un alivio para sus familiares.

"Hoy se marca un paso fundamental en el camino hacia la justicia que alivia, aunque sea un poco, el peso en el corazón. Durante la audiencia, la Corte Superior de Justicia de Lima Este ha dictado unADELANTO DE SENTENCIA de 35 años de cárcel para el responsable de tu partida, mi amado Paul", se lee al inicio del texto.

En su mensaje, Jaramillo también hizo referencia al camino que habría tenido que recorrer su familia para exigir justicia por el intérprete de Armonía 10. La viuda sostuvo que, pese a las dificultades y a la falta de respaldo que, según afirmó, habrían recibido, nunca dejaron de buscar respuestas por la muerte del artista.

"Aunque hemos luchado solos como familia porque lastimosamente te dieron la espalda y te dejaron desamparado allí donde tú diste tu vida y tu arte, nosotros nunca nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando por ti. No importa todo lo que tengamos que hacer ni las decisiones que tengamos que tomar, como familia vamos a alzar nuestra voz y a seguir firmes de pie por ti", sostuvo.

Viuda de Paul Flores reafirma que continuará luchando por justicia

Carolina Jaramillo también reconoció que la sentencia no cambia el dolor provocado por la ausencia de Paul Flores. Sin embargo, consideró que el avance judicial representa una señal de que la búsqueda de justicia por el crimen del cantante continúa avanzando.

"Aunque este adelanto de sentencia no nos devolverá tu presencia ni tu alegría, demuestra que la verdad se abre paso y que tu memoria se respeta. No

a personas que de han nos quedaremos callados en ningún momento de este proceso acompañado con sus oraciones, su amor incondicional y su apoyo sincero en este camino tan duro", añadió.

La esposa de 'Ruso' aprovechó además para agradecer el respaldo que ha recibido durante este complicado periodo y aseguró que la memoria del artista permanece presente en su familia. Para Jaramillo, la música y el legado que dejó Paul Flores continúan siendo parte fundamental de quienes lo conocieron y amaron.

Finalmente, la viuda cerró su mensaje reafirmando que seguirá adelante junto a su familia y que mantendrá firme su pedido de justicia por el recordado integrante de Armonía 10.