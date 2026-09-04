Verónica Linares y Onelia Molina SORPRENDEN al descubrir inesperado VÍNCULO familiar: ¿cuál es su PARENTESCO?

La reciente entrevista en ‘La Linares’ entre Onelia Molina y Verónica Linares reveló una sorprendente conexión familiar entre ambas. El descubrimiento sorprendió a la periodista, quien desconocía este vínculo.

Una conversación que parecía centrarse únicamente en la vida y trayectoria de Onelia Molina terminó dando un inesperado giro cuando salió a la luz una conexión familiar entre la exchica reality y Verónica Linares. Durante su encuentro en ‘La Linares’, ambas descubrieron que sus familias tendrían un vínculo que hasta ese momento desconocían.

La revelación tomó por sorpresa a la periodista, quien quiso conocer más detalles sobre cómo se había descubierto esta relación. Onelia, por su parte, contó que todo comenzó con una conversación que tuvo con su madre antes de acudir a la entrevista.

Verónica Linares descubre que sería familiar de Onelia Molina

En el más reciente episodio de ‘La Linares’, la conductora recibió a Onelia Molina para conversar sobre diferentes aspectos de su vida. Sin embargo, antes de avanzar con la entrevista, surgió una inesperada revelación relacionada con sus respectivas familias. “Resulta que somos parientes”, señaló la conductora, mientras Onelia detallaba que fue su madre quien le reveló la inesperada información.

La joven relató que le contó a su mamá que tenía programado conversar con Verónica Linares, sin imaginar que recibiría una respuesta que despertaría sus dudas sobre un posible vínculo familiar. “El día de ayer le comento a mi mamá, le digo: ‘Voy a tener una entrevista con Verónica Linares’”, precisó Onelia.

La reacción de su madre fue inmediata, pues aseguró que el apellido Linares ya estaba relacionado con su familia y que incluso existiría un vínculo cercano. “Hijita, creo que es tu prima o tu tía, pero algo tenemos de familia”, fue su respuesta.

A partir de ese momento, la familia de Onelia comenzó a revisar sus antecedentes para intentar determinar con precisión de dónde provenía la conexión con la reconocida periodista.

¿Cuál es el parentesco entre Verónica Linares y Onelia Molina?

Para comprobar la información, la madre de Onelia recurrió a su abuela y le pidió que detallara la composición de su familia. Con los datos obtenidos, empezaron a reconstruir el árbol genealógico para encontrar el punto en común entre ambas familias.

“Entonces va, llama a mi abuela, pregunta. Mi abuela le contó todo el árbol genealógico a mi mamá”, detalló la joven durante la entrevista. A partir de ello, el nombre de Enner Linares, padre de Verónica, apareció como el punto en común entre ambas familias.

“Me dijo: ‘Es que tu papá es Enner, ¿verdad? El señor Linares’”, preguntó con curiosidad Onelia.

Posteriormente, la exchica reality explicó que el parentesco se encontraría en la generación de sus abuelos, ya que Enner Linares tendría un vínculo de consanguinidad con su abuelo Amílcar. “Él viene a ser el primo de mi abuelo Amílcar, primo cercano”, explicó.