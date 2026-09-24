Exchico reality reaparece y muestra su 'DRAMÁTICA' situación buscando comida en la calle y 'durmiendo' BAJO un PUENTE: "Estoy en situación de calle"

Un exchico reality de ' Combate ' sorprendió al revelar que estaría atravesando una difícil situación económica y aseguró que dormiría bajo un puente en Barranco.

Un exchico reality reapareció en redes sociales con una inesperada revelación sobre su actual situación económica. El personaje que integró ‘Combate’ aseguró que no tendría dinero para cubrir el lugar donde se estaba hospedando y habló de la posibilidad de dormir en la calle. Además, compartió imágenes en las que se le observa buscando comida y solicitando ayuda a algunas personas. ¿Qué le estaría ocurriendo y por qué terminó buscando alimentos en la vía pública? Esto fue lo que mostró en sus redes.

Exchico reality sorprende al revelar su estados

El modelo argentino Renzo Spraggón reapareció en sus plataformas digitales para contar a sus seguidores que estaría atravesando dificultades económicas. Según explicó, el dinero que tenía ya no le alcanzaba para continuar pagando el lugar en el que se encontraba hospedado, por lo que aseguró que tendría que buscar un espacio en la vía pública para pasar la noche.

La declaración ocurrió el pasado 21 de septiembre, cuando Spraggón compartió un video después de salir del gimnasio. En las imágenes, el argentino explicó que había culminado su membresía y que tampoco tenía un lugar donde quedarse.

"Recién salgo del gimnasio, hoy fue mi último día, se me terminó la cuota, no tengo a dónde ir a dormir tampoco. Creo que voy a ir a dormir debajo de un puente", dijo en sus redes.

El exchico reality, quien anteriormente mantuvo vínculos sentimentales con Evelyn Vela y Marina Mora, continuó mostrando parte de lo que estaría viviendo. Durante el registro audiovisual, se le observa revisando desperdicios en busca de algo que pudiera comer y realizando labores de reciclaje.

En otro momento, Spraggón agradeció a unas personas que le entregaron un pedazo de pizza. Posteriormente, ingresó a un establecimiento comercial para solicitar algún alimento debido a que, según manifestó, no tenía dinero para comprar comida. "Amigo, no tengo para comer, ¿me daría algo?", pide a unos extraños.

Después de mostrar estas escenas, Renzo Spraggón volvió a dirigirse a sus seguidores para explicar dónde se encontraría y pedirles que se comuniquen con él. El modelo señaló que permanecería en Barranco y que pasaría la noche en las inmediaciones de un puente.

"Estoy en Barranco y voy a estar en este puentecito durmiendo. Me llaman si me quedo dormido", sostuvo y añadió: "Ya no quiero leer más ‘yo wachin’, ayúdame, ahora estoy situación de calle, amigos", agregó.

Usuarios reaccionan a anuncio de exchico reality

La publicación del exchico reality provocó distintas reacciones en redes sociales, especialmente por la manera en que mostró su presunta falta de recursos para alimentarse y conseguir un lugar donde dormir.

Pese a las imágenes y declaraciones compartidas por Renzo Spraggón, todavía no existe confirmación independiente de que efectivamente se encuentre viviendo en la calle. Por ello, queda abierta la posibilidad de que su contenido haya sido realizado con un propósito distinto al de mostrar una situación real.

Las imágenes generaron diversas reacciones entre los usuarios, quienes cuestionaron la situación expuesta por el argentino. Entre los comentarios que recibió se encontraron mensajes que ponían en duda la veracidad de su relato, así como otros que le ofrecían ayuda.