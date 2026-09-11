Exchico reality de 'Combate' revela que gana S/100 mil MENSUALES y expone cómo los consigue: "Vivo como un rey"

El exchico reality de ' Combate ' sorprendió al revelar que gana S/100 mil mensuales y contó cuál es el negocio que le permite obtener esta millonaria suma.

S/100 mil mensuales es la impresionante cifra que el exchico aseguró ganar gracias a sus negocios, una revelación que sorprendió luego de que se difundieran conversaciones privadas con su expareja. El exchico reality de 'Combate' no solo presumió sus ingresos, sino que también contó cómo habría conseguido alcanzar esta millonaria suma. ¿Qué hizo para obtener la cifra?

¿Cuánto gana el exintegrante de 'Combate'?

Greg Michel volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que salieran a la luz unas conversaciones privadas que mantuvo con su expareja, Maryjane Ramírez. En los mensajes, el exchico reality no solo habría intentado acercarse nuevamente a ella, sino que también presumió la considerable cantidad de dinero que asegura obtener cada mes gracias a sus negocios.

La cifra que mencionó sorprendió a más de uno, pues el modelo afirmó que puede alcanzar ingresos de hasta S/100 mil mensuales. Su confesión ocurrió en medio de una conversación marcada por los celos y los cuestionamientos hacia el supuesto nuevo vínculo sentimental de su expareja.

La conversación entre Greg Michel y Maryjane Ramírez terminó llegando al programa 'Magaly TV: la firme', luego de que la joven decidiera compartir los mensajes y audios que intercambió con su expareja.

En medio del diálogo, el exchico reality habría intentado demostrarle a Maryjane que su situación económica sería mucho más favorable que la del hombre con quien ella estaría saliendo. Según lo expuesto en el programa de Magaly Medina, se trataría de un italiano vinculado a la milicia que percibiría cerca de 2.000 euros mensuales.

Al enterarse de esta información, Greg Michel reaccionó con evidente molestia y lanzó una polémica comparación sobre sus respectivos ingresos. "Eso me lo ca** encima", se le escucha decir en el audio.

La conversación habría ocurrido mientras el belga intentaba recuperar el vínculo sentimental que mantuvo con Maryjane. Sin embargo, la joven no habría recibido de buena manera sus acercamientos, especialmente por los antecedentes de conflictos que marcaron su relación.

¿Cuál es el negocio de Greg Michel que le permitiría ganar S/100 mil?

Durante la conversación filtrada también salió a relucir la actividad empresarial a la que Greg Michel atribuye buena parte de sus ingresos. El exchico reality aseguró que actualmente cuenta con negocios relacionados con el rubro fitness y que recientemente realizó una importante inversión.

Según sus propias declaraciones, tendría dos gimnasios y habría puesto en funcionamiento un nuevo establecimiento. Para dimensionar el dinero que asegura manejar, reveló que destinó una fuerte suma para concretar la apertura.

"La firme que vivo como un rey. Acabo de abrir un gimnasio y he gastado 200 mil soles", señaló el exchico reality durante la conversación con su exnovia, Maryjane Ramírez, quien decidió filtrar el audio al programa de Magaly Medina como prueba de que él buscaría retomar la relación sentimental que ambos protagonizaron.

Pero Greg Michel no se quedó únicamente en mencionar su inversión. En otro momento del audio volvió a comparar su situación económica con la del supuesto pretendiente de Maryjane y aseguró que sus ingresos diarios serían suficientes para superar ampliamente el sueldo que este recibiría en Europa.

"Tú tienes un europeo aquí y te vas allá a buscar huev*** y trabaja en la milicia, y gana 2 mil euros mensuales; eso me lo ca** encima. Esos 2 mil mi mamá me los manda por yape. En un día yo aquí en Perú me llevo 100.000 tranquilamente en mis bolsillos", sostuvo.

Sus declaraciones se produjeron en medio de un aparente episodio de celos. De acuerdo con lo mostrado en televisión, el exchico reality habría reaccionado al enterarse de que Maryjane realizó distintos viajes por Europa junto al italiano que sería su nuevo interés sentimental.

Maryjane Ramírez rechaza volver con Greg Michel

Pese a los intentos de Greg Michel por acercarse nuevamente a su expareja, Maryjane Ramírez dejó claro durante la conversación que no estaría interesada en retomar el romance.