¡SORPRESA TOTAL! La Uchulú DEJA EN SHOCK al lucir pancita de 'EMBARAZO' junto a misterioso hombre y anuncia: “En la dulce espera”

La popular Uchulú causó revuelo en Instagram tras compartir románticas fotografías junto a un misterioso hombre y mostrar una llamativa pancita.

La Uchulú anuncia 'embarazo' tras reasignación de sexo | Composición Wapa - Captura de pantalla / Instagram

La Uchulú anuncia 'embarazo' tras reasignación de sexo | Composición Wapa - Captura de pantalla / Instagram

La Uchulú volvió a remecer las redes sociales con una publicación que nadie vio venir. La popular artista dejó por un momento sus ocurrencias y videos de humor para compartir unas fotografías que rápidamente despertaron sospechas entre sus seguidores. ¿Se viene una nueva etapa en su vida? La creadora de contenido apareció luciendo una prominente pancita y acompañada de un misterioso hombre que sería su pareja.

El detalle que terminó por encender las alarmas fue el mensaje que escribió junto a las imágenes, pues sus palabras hicieron que más de uno se preguntara si estaba anunciando una inesperada noticia personal.

La Uchulú presume pancita y aparece junto a misterioso hombre

Etza Wong sorprendió al mostrar una faceta mucho más romántica en sus redes sociales. En las fotografías compartidas en Instagram se luce con un vestido rojo largo y ceñido al cuerpo, mientras su abdomen queda completamente expuesto como uno de los principales protagonistas de la publicación.

La Uchulú sorprende con anuncio

Pero eso no fue todo. En una de las postales aparece junto a un hombre que sería su pareja, quien protagonizó un tierno momento al besarle el vientre. La escena rápidamente llamó la atención de sus seguidores y alimentó las especulaciones sobre el significado de las imágenes.

En otra fotografía, La Uchulú aparece sola, acariciando su abdomen y mirando hacia él con una expresión de ilusión. Todo parecía formar parte de un anuncio especial, aunque la artista no brindó mayores detalles sobre lo que realmente quiso comunicar.

La publicación adquiere especial relevancia al producirse dos años después de la cirugía de reasignación de sexo a la que se sometió en Tailandia, procedimiento que formó parte de su proceso como mujer trans.

¿La Uchulú está en la dulce espera? Este fue su inesperado mensaje

El misterio aumentó todavía más cuando la creadora de contenido acompañó el carrusel con apenas cuatro palabras: “En la dulce espera”.

El mensaje provocó que sus seguidores comenzaran a preguntarse si se trataba de un anuncio real o si, por el contrario, la publicación tenía otro significado. La presencia del hombre que sería su pareja y la evidente pancita que muestra en las fotografías hicieron que las especulaciones se dispararan en cuestión de minutos.

Este inesperado momento también ocurre mientras la artista continúa con un proceso judicial para modificar los datos de su Documento Nacional de Identidad. El trámite comenzó en julio y ya tuvo una primera audiencia en la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

De recibir una decisión favorable, la artista podría pasar a figurar en su DNI como Etza Reátegui Wong, según la información conocida sobre el proceso.

Usuarios quedan desconcertados por publicación de La Uchulú

La peculiar publicación generó rápidamente una ola de comentarios. Mientras algunos usuarios tomaron las fotografías como un anuncio especial y le enviaron mensajes de felicitación, otros prefirieron reaccionar con humor y hasta pusieron en duda lo que estaban viendo.

"¿Esto es cierto o es IA?", "En la dulce espera de los cólicos jajajaja", "Si lo deseas, así será", "Felicidades por esta nueva etapa", "Qué linda", "Mucho tacacho", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación.