La actriz cómica La Uchulú avanzó en su proceso legal para modificar su DNI tras su primera audiencia en Ucayali y generó atención con un importante anuncio sobre su identidad.

La popular actriz cómica e influencer peruana La Uchulú dio un nuevo paso en el proceso legal para cambiar su nombre y sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI). Tras presentarse en la Corte Superior de Justicia de Ucayali junto a su abogado, la creadora de contenido anunció que culminó con éxito su primera audiencia, lo que generó gran atención en redes sociales y entre sus seguidores en Perú.

La Uchulú revela cuál será su nuevo nombre tras audiencia para cambiar el sexo en el DNI

La Uchulú comenzó en noviembre del 2024 el trámite oficial para modificar su nombre y sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI). A través de este proceso, la influencer busca que sus datos registrales reflejen su identidad de género. Asimismo, reveló el nombre que espera que figure en su documento: Etza Reátegui Wong (registrada originalmente como Esaú Reátegui Wong).

'Hoy en este proceso de mi cambio de nombre y sexo, feliz por mi primera audiencia junto al Estudio Jurídico GyM', escribió la exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' en sus redes sociales.

Hasta el momento, la actriz no ha detallado cuáles serán los siguientes pasos del procedimiento ni cuándo se emitirá una resolución final. No obstante, en declaraciones previas indicó que estos trámites suelen demorar cerca de 1 año.

Cirugía de reasignación y proceso de identidad de género

En septiembre del 2024, la actriz cómica viajó a Tailandia junto a su madre para someterse a una cirugía de reasignación de sexo, procedimiento que fue confirmado como exitoso. Sin embargo, la influencer reconoció que el postoperatorio fue complejo debido a los fuertes dolores que sintió durante su recuperación.