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¡Adiós a la ‘UCHULÚ’! Actriz cómica revela cuál será su NUEVO NOMBRE tras primera audiencia para CAMBIO DE SEXO en el DNI

La actriz cómica La Uchulú avanzó en su proceso legal para modificar su DNI tras su primera audiencia en Ucayali y generó atención con un importante anuncio sobre su identidad.

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    ¡Adiós a la ‘UCHULÚ’! Actriz cómica revela cuál será su NUEVO NOMBRE tras primera audiencia para CAMBIO DE SEXO en el DNI
    La Uchulú revela nombre elegido tras audiencia en proceso de cambio de identidad en el DNI Perú oficial. | Composición Wapa
    ¡Adiós a la ‘UCHULÚ’! Actriz cómica revela cuál será su NUEVO NOMBRE tras primera audiencia para CAMBIO DE SEXO en el DNI

    La popular actriz cómica e influencer peruana La Uchulú dio un nuevo paso en el proceso legal para cambiar su nombre y sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI). Tras presentarse en la Corte Superior de Justicia de Ucayali junto a su abogado, la creadora de contenido anunció que culminó con éxito su primera audiencia, lo que generó gran atención en redes sociales y entre sus seguidores en Perú.

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    La Uchulú revela cuál será su nuevo nombre tras audiencia para cambiar el sexo en el DNI

    La Uchulú comenzó en noviembre del 2024 el trámite oficial para modificar su nombre y sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI). A través de este proceso, la influencer busca que sus datos registrales reflejen su identidad de género. Asimismo, reveló el nombre que espera que figure en su documento: Etza Reátegui Wong (registrada originalmente como Esaú Reátegui Wong).

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    'Hoy en este proceso de mi cambio de nombre y sexo, feliz por mi primera audiencia junto al Estudio Jurídico GyM', escribió la exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' en sus redes sociales.

    Hasta el momento, la actriz no ha detallado cuáles serán los siguientes pasos del procedimiento ni cuándo se emitirá una resolución final. No obstante, en declaraciones previas indicó que estos trámites suelen demorar cerca de 1 año.

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    Cirugía de reasignación y proceso de identidad de género

    En septiembre del 2024, la actriz cómica viajó a Tailandia junto a su madre para someterse a una cirugía de reasignación de sexo, procedimiento que fue confirmado como exitoso. Sin embargo, la influencer reconoció que el postoperatorio fue complejo debido a los fuertes dolores que sintió durante su recuperación.

    En una declaración previa explicó: 'Lo que sí no voy a tener es una trompa de Falopio, no voy a tener ovarios, no voy a poder quedar embarazada ni mucho menos reglar, porque aún no existe la operación de trasplante de útero porque esto va más por fuera, por la vagina', y detalló las limitaciones del procedimiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Adiós a la ‘UCHULÚ’! Actriz cómica revela cuál será su NUEVO NOMBRE tras primera audiencia para CAMBIO DE SEXO en el DNI
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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