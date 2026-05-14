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La Uchulú PIERDE LOS PAPELES contra su novio al descubrirlo con otra mujer en plena calle

La actriz y comediante Uchulú abordó públicamente a su pareja por una posible infidelidad. El video, ahora viral, destaca la intensa reacción de la artista.

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    La Uchulú PIERDE LOS PAPELES contra su novio al descubrirlo con otra mujer en plena calle
    La Uchulú PIERDE LOS PAPELES contra su novio al descubrirlo con otra mujer
    La Uchulú PIERDE LOS PAPELES contra su novio al descubrirlo con otra mujer en plena calle

    La actriz conocida como Uchulú se vio envuelta en una escena tensa en la calle tras encontrar a su pareja con otra mujer. El suceso, grabado y rápidamente difundido en redes, provocó reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar la situación. En el video, Uchulú es vista confrontando a la joven primero y luego a su novio, exigiendo explicaciones claras.

    La exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' se muestra muy alterada mientras interroga a su pareja, intentando comprender el contexto. A pesar de que algunas personas intentaron calmar la situación, Uchulú mantuvo su postura de querer entender lo ocurrido, lo que generó un momento cargado de tensión que rápidamente se propagó en plataformas como Instagram y TikTok.

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    La Uchulú exige explicaciones a la mujer encontrada con su novio

    La situación incómoda para Uchulú se desencadenó al encontrar a su pareja con otra mujer, algo que generó sospechas. Según el video viral en redes, Uchulú no vaciló en exigir una aclaración tanto a la joven como a su novio, expresando claramente su enojo y deseo de entender los hechos.

    Las imágenes revelan cómo un acompañante trató de detener a la comediante para evitar una escalada en la discusión. Sin embargo, ella insistió en su derecho a indagar debido a que se trataba de su relación. “Me importa porque es mi pareja…”, se le escucha decir con firmeza, reafirmando su deseo de saber qué sucedía.

    Ante las intervenciones externas, la comediante preguntó: “Solo quiero saber. ¿Qué tú tienes con él?”, mientras su compañero permanecía a cierta distancia, observando la situación cerca de una motocicleta.

    Enfrentamiento de Uchulú con su pareja en plena calle

    La exfigura televisiva expresó abiertamente su molestia al confrontar a su pareja en la vía pública, causando asombro entre los presentes. Aunque no hay confirmación de una infidelidad, la circunstancias sembraron dudas y especulaciones entre los testigos. Su pareja trató de tranquilizar la situación al decir: “Solamente, déjame tranquilo, ya. Vamos”, mientras la influencer demandaba aclaraciones.

    El video muestra al joven alejándose y volviendo hacia la otra mujer, aumentando la tensión. Uchulú se acercó a la motocicleta de su compañero y este reaccionó empujándola levemente para evitar daños. A pesar de todo, la actriz lo enfrentó verbalmente, reiterando su necesidad de respuestas mientras el video se esparcía velozmente por las redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    La Uchulú PIERDE LOS PAPELES contra su novio al descubrirlo con otra mujer en plena calle
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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