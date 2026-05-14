¡TRAGEDIA EN PLENA GRABACIÓN! Reconocida actriz pierde la vida tras ser atropell4da

¡TRAGEDIA EN PLENA GRABACIÓN! Reconocida actriz pierde la vida tras ser atropell4daÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El mundo del espectáculo y las redes lamentan la trágica partida de Ksenia Dobromilova, una destacada actriz, modelo y fotógrafa rusa de 34 años, fallecida tras ser atropellada durante una grabación en Moscú. Se encontraba documentando contenido sobre motocicletas, temática por la que era muy conocida en las redes sociales.
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Informes indican que la actriz estaba filmando en la vía pública cuando un motociclista perdió el control durante una acrobacia, impactándola fuertemente. En ese momento, Dobromilova grababa para su blog, dedicado al mundo biker.
Se sabe que la artista se encontraba agachada cerca de la carretera para captar una mejor imagen cuando sufrió el accidente. Testigos aseguran que los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero lamentablemente no pudieron salvarle la vida debido a las lesiones graves que sufrió.
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El motociclista involucrado, Maxim Zaviryukha, también resultó con heridas leves tras caer de su vehículo. Fue arrestado por las autoridades mientras continúan las investigaciones pertinentes.
La noticia de la muerte de Ksenia Dobromilova ha generado un fuerte impacto, especialmente porque habría sido presenciada por su hija pequeña, según informan varios medios. La actriz era conocida por sus encuentros de motociclistas y sus producciones audiovisuales sobre este estilo de vida.