Melissa Klug compartió la decisión que tomó su hijo Adriano después de anunciar que Jefferson Farfán le retiró la pensión al cumplir 18 años, pese a sus estudios universitarios. ¿Está incómodo con él?

Melissa Klug sorprendió a muchos al contar que Jefferson Farfán dejó de pasar la pensión alimenticia a Adriano, su hijo mayor, incluso después de sus pedidos para que la mantuviera hasta que cumpliera 28 años debido a sus estudios universitarios. La Chalaca contó la decisión que tomó su primer hijo varón. ¿Una bofetada a su padre?

El hijo mayor de Jefferson Farfán toma una decisión radical tras perder la pensión

Melissa Klug declaró que Jefferson Farfán dejó de proporcionar la pensión alimenticia a Adriano, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad. La Chalaca intentó mantener el respaldo económico para su hijo.

En 2025, sorprendió al público al solicitar que el exfutbolista sostuviera económicamente a su hijo hasta que cumpla 28 años, ya que la obligación cesa una vez que alcanza la mayoría de edad. Sin embargo, no logró su objetivo, pese a que cursa estudios universitarios.

"Él solo paga una pensión para J., porque Adriano ya tiene 18 años, aunque debería ya que sigue en la universidad, pero mejor no opino del tema", expresó a Trome. Señaló que solo recibe un monto para su hijo menor, sin precisar cuánto se redujo del total de S/43.000 originalmente para ambos.

Más adelante, la influencer sorprendió al revelar la drástica decisión de su primogénito, como una posible respuesta a su padre en medio del conflicto, dada la exitosa carrera futbolística de este último.

A pesar de que su hermano menor sigue el camino del fútbol, Adriano decidió distanciarse de ese entorno, eligió una trayectoria profesional distinta y se dedica a otro deporte inesperado.

"Adriano está en la universidad. Se apartó del fútbol, pero es excelente en pádel, ha sido recientemente campeón, y le gusta el surf. Jeremy ahora está lesionado, juega en Alianza, y Cayetana está en el nido. Esa es mi vida…", declaró refiriéndose a sus hijos.