Rebeca Escribens llora desgarradoramente al ver por primera vez a su Esposo e hijo aparecer en la TV con dramática confesión

Rebeca Escribens se emocionó hasta las lágrimas cuando su esposo e hijo aparecieron en televisión por primera vez y le mostraron su apoyo en el estreno de su obra musical.

Rebeca Escribens recibió una conmovedora sorpresa en su programa: su esposo Carlos Magaray y su hijo Thiago hicieron su debut en televisión al aparecer en 'América espectáculos' para dedicarle un afectuoso mensaje por el estreno del musical 'Mamma Mia'. La aparición de ambos conmovió profundamente a la actriz, quien no pudo contener las lágrimas al sentir el respaldo de su familia en este significativo desafío profesional.

Visiblemente emocionada, la conductora explicó su habitual decisión de mantener a su familia fuera del ojo público y admitió que este fue un momento excepcional debido al especial significado de este proyecto. '¡Qué hermoso! Perdonen mis lágrimas, pero soy muy celosa de mi vida personal, siempre prefiero reservarme, sin permitir que otros comenten. Sin embargo, este estreno es crucial, cantar y actuar a mi edad implica un gran reto', compartió en su programa.

El emotivo mensaje de Carlos Magaray y Thiago a Rebeca Escribens

Aunque normalmente se mantienen alejados de las cámaras y entrevistas, el esposo e hijo de la actriz decidieron acompañarla en este trascendental instante de su carrera. 'Está un poco loca, pero es genial, a la gente le encanta justamente por eso, es auténtica y muy emprendedora', comentó Carlos Magaray.

Carlos también explicó que prefieren no exponerse públicamente, pero que hicieron una excepción por la importancia de la ocasión. 'Generalmente separamos trabajo y familia, pero esto vale la pena', añadió.

Por su parte, Thiago expresó su admiración por su madre, aunque aclaró que todavía no tiene decidido su futuro en el ámbito artístico. 'No estoy en el teatro por ahora, pero admiro lo que hace. Me gusta cantar y actuar, pero por ahora no me veo haciendo eso', aclaró.

La razón de Rebeca Escribens para mantener su vida familiar en privado

Después del emotivo video, Rebeca compartió unas palabras sobre la relación sólida que mantiene con Carlos Magaray. 'Ver a mi esposo ahí es testimonio de una relación sana y hermosa, con sus altibajos, pero con apoyo mutuo y libertad', señaló emocionada.