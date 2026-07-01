Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

Rebeca Escribens llora desgarradoramente al ver por primera vez a su Esposo e hijo aparecer en la TV con dramática confesión

Rebeca Escribens se emocionó hasta las lágrimas cuando su esposo e hijo aparecieron en televisión por primera vez y le mostraron su apoyo en el estreno de su obra musical.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Rebeca Escribens llora desgarradoramente al ver por primera vez a su Esposo e hijo aparecer en la TV con dramática confesión
    Esposo e hijo de Rebeca Escribens la sorprenden con tierno mensaje en TV. Foto: composición LR/América TV
    Rebeca Escribens llora desgarradoramente al ver por primera vez a su Esposo e hijo aparecer en la TV con dramática confesión

    Rebeca Escribens recibió una conmovedora sorpresa en su programa: su esposo Carlos Magaray y su hijo Thiago hicieron su debut en televisión al aparecer en 'América espectáculos' para dedicarle un afectuoso mensaje por el estreno del musical 'Mamma Mia'. La aparición de ambos conmovió profundamente a la actriz, quien no pudo contener las lágrimas al sentir el respaldo de su familia en este significativo desafío profesional.

    Visiblemente emocionada, la conductora explicó su habitual decisión de mantener a su familia fuera del ojo público y admitió que este fue un momento excepcional debido al especial significado de este proyecto. '¡Qué hermoso! Perdonen mis lágrimas, pero soy muy celosa de mi vida personal, siempre prefiero reservarme, sin permitir que otros comenten. Sin embargo, este estreno es crucial, cantar y actuar a mi edad implica un gran reto', compartió en su programa.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Karla Tarazona DEJA EN SHOCK al lanzar certera AMENAZA contra hija de Christian Domínguez ante cámaras

    El emotivo mensaje de Carlos Magaray y Thiago a Rebeca Escribens

    Aunque normalmente se mantienen alejados de las cámaras y entrevistas, el esposo e hijo de la actriz decidieron acompañarla en este trascendental instante de su carrera. 'Está un poco loca, pero es genial, a la gente le encanta justamente por eso, es auténtica y muy emprendedora', comentó Carlos Magaray.

    Carlos también explicó que prefieren no exponerse públicamente, pero que hicieron una excepción por la importancia de la ocasión. 'Generalmente separamos trabajo y familia, pero esto vale la pena', añadió.

    Por su parte, Thiago expresó su admiración por su madre, aunque aclaró que todavía no tiene decidido su futuro en el ámbito artístico. 'No estoy en el teatro por ahora, pero admiro lo que hace. Me gusta cantar y actuar, pero por ahora no me veo haciendo eso', aclaró.

    La razón de Rebeca Escribens para mantener su vida familiar en privado

    Después del emotivo video, Rebeca compartió unas palabras sobre la relación sólida que mantiene con Carlos Magaray. 'Ver a mi esposo ahí es testimonio de una relación sana y hermosa, con sus altibajos, pero con apoyo mutuo y libertad', señaló emocionada.

    Recordó también a su hijo mayor, Diego, quien reside en España y no pudo estar en el estreno, aunque le envió un mensaje muy conmovedor. 'Mi otro tesoro está lejos, pero siempre agradezco por la familia que hemos construido. Uno debe cuidar lo que ha formado, a pesar de errores, y priorizar siempre la familia sin dejar que nadie intervenga', concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rebeca Escribens llora desgarradoramente al ver por primera vez a su Esposo e hijo aparecer en la TV con dramática confesión
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Rebeca Escribens llora desgarradoramente al ver por primera vez a su Esposo e hijo aparecer en la TV con dramática confesión

    ¿De quién fue el MILLONARIO detalle? Revelan la identidad de quien sorprendió a Pamela Franco con camioneta de lujo: NO FUE Christian Cueva

    Pamela López expone EXIGENTE lista de regalos de su hija y le pide a Cueva fuerte suma tras enterarse de cuánto gastó en Pamela Franco

    Melissa Klug estalla al revelar que Jefferson Farfán dejó de pagar la pensión de su hijo mayor: "Está en la universidad

    Korina Rivadeneira deja en shock con IMPENSADA FRASE sobre mamá de Mario Hart en medio de rumores de ruptura

    Lo más vistos en Farándula

    Christian Cueva EXPONE a Pamela Franco frente a cámaras 'acusándola' de querer REVISAR su celular: "¡Qué mentiroso!"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza