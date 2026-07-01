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Karla Tarazona DEJA EN SHOCK al lanzar certera AMENAZA contra hija de Christian Domínguez ante cámaras

Karla Tarazona aseguró no temer a las declaraciones de Camila Domínguez y afirmó que toda persona mayor de edad debe asumir las consecuencias de lo que dice.

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    Karla Tarazona DEJA EN SHOCK al lanzar certera AMENAZA contra hija de Christian Domínguez ante cámaras
    Karla Tarazona amenaza a Camila Domínguez
    Karla Tarazona DEJA EN SHOCK al lanzar certera AMENAZA contra hija de Christian Domínguez ante cámaras

    Las recientes declaraciones de Karla Tarazona sobre una posible demanda contra quienes la acusen de hechos que considera difamatorios desataron una nueva controversia. La exmodelo sostuvo que cualquier persona que emita acusaciones graves debe asumir las consecuencias legales de sus afirmaciones, incluso si ya alcanzó la mayoría de edad.

    Sus comentarios no pasaron inadvertidos para Magaly Medina, quien abordó el tema en su programa y cuestionó la postura de la también locutora, mostrando su desacuerdo con que la polémica pueda terminar involucrando a la hija de Christian Domínguez.

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    Durante una conferencia de prensa, Tarazona fue consultada sobre las críticas y versiones que han circulado en su contra en las últimas semanas. Ante la pregunta de si se había sentido atacada, respondió: 'Cuando una persona acusa a alguien de cosas graves, la demandas. Porque una cosa es la payasada que tú puedas salir a decir... Exacto. Que tú puedas: ‘Ay, sí, se puso el vestido verde. Ay, qué horrible le quedó el vestido verde’. Y otra cosa es decir: ‘Se robó el vestido’. Pero ya difamar a una persona y acusarla de algo, tienes que demostrar. Porque entonces, fácilmente, yo también mañana podría sentarme en un programa y decir: ‘A mí me contaron que él le metió la mano a ella. A mí me contaron, a mí me dijeron’'.

    La mayoría de edad y la responsabilidad legal, según Karla Tarazona

    Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que la hija de Christian Domínguez se pronuncie sobre su relación con la exmodelo y si podría verse involucrada en una eventual acción judicial. Ante la consulta: '¿Tienen miedo de que la hija de Melanie cumpla la mayoría de edad?', Tarazona respondió de manera contundente:

    'Acá nadie tiene miedo a nada ni a nadie. Yo siempre lo he dicho, y acá no es que alguien amenazó o dijo algo, pero cuando uno es mayor de edad, y creo que ustedes opinan lo mismo, te haces responsable de las cosas que tú... Exacto, es simple, es eso nada más. Yo no tengo miedo a nadie, absolutamente. Y yo ya lo he dicho, lo que yo tenga que demostrar lo voy a demostrar donde es, en la instancia que tiene que ser'.

    Las declaraciones de la conductora fueron interpretadas por diversos programas de espectáculos como una posible alusión a la hija mayor de Christian Domínguez, quien recientemente alcanzó la adultez.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona DEJA EN SHOCK al lanzar certera AMENAZA contra hija de Christian Domínguez ante cámaras
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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